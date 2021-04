No podía faltar Cristina Pedroche sumándose a la tendencia (MÁS sexy) de los vestidos transparentes con esta falda que llevaría la mismísima Cher en los años 70

Quién arriesga gana. Eso es lo que debe pensar Cristina Pedroche siempre que elige sus looks. Si ya nos tenía acostumbradas a sus estilismos de lo más arriesgados en Las Campanadas, ahora lo hace también en su nuevo programa ‘Love Island’, donde no hay día que no nos sorprenda a lo máximo. Desde ir vestida de cúpido a las transparencias de hoy. Y es que los naked dress o vestidos transparentes son máxima tendencia y Pedroche ha hecho su propia versión con este top y falda que llevaría la mismísima Cher en los años 70. Y Cristina es una experta en ello, gracias también a su estilista y mano derecha en eso de idear lookazos como es Josie. ¡Y es que juntos son inigualables!

Y es que la piel será la gran protagonista de esta primavera - verano 2021 con la idea del naked dress supere la de los vestidos transparentes. Las transparencias se inventaron para el verano y Cristina Pedroche nos lo adelanta desde el verano eterno de Canarias. Este tipo de vestidos transparentes nos encantan porque son de lo más versátiles y cuando encontramos el adecuado, se convierte en nuestra prenda estrella.

Y Cristina Pedroche lo ha hecho con este conjunto de top y falda negra de lo más sexy y atrevido de la firma Gonzales. Un diseño que ha combinado con unas preciosas sandalias negras y doradas de la firma Magrit.