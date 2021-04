Oscars 2021: el show debe continuar

La crisis derivada de la pandemia no ha conseguido anular la noche más mágica del cine. Aunque se especuló durante meses con la posibilidad de hacer una gala telemática como la de los Globos de Oro, la gala de los Óscar se van a entregar esta noche de manera presencial, aunque con numerosos cambios.

Uno de los cambios principales es que el evento va a tener dos sedes, el Teatro Dolby de Los Ángeles y la Union Station, donde se realizarán las actuaciones musicales. Según el estudio que publica anualmente WalletHub, este año la gala tendrá un presupuesto menor que las ediciones anteriores, al igual que el público y la alfombra roja, para poder cumplir con las restricciones sanitarias.

Otra novedad de este año es que han entrado a concurso películas que han sido estrenadas en los últimos dos años, debido a lo complicado que ha sido para la maquinaria del cine producir buenos largometrajes, aunque la sorpresa sería que Nomadland no acaparase gran parte de las estatuillas. Es el año de las producciones modestas: grabar Nomadland no costó más de 5 millones de dólares. Además, las películas nominadas no tienen que haber sido estrenadas en cine previamente, como era norma habitual. Hay cintas como La madre del blues que solo se han podido ver en plataformas digitales.

Y es que si algo ha conseguido la pandemia es demostrar que aunque las salas del cine hayan estado cerradas, la gente ha consumido más películas que nunca desde su casa. Y Netflix se alza como claro dominador de la industria de streaming: el 40% de los títulos nominados salen de sus filas (Netflix opta a 35 candidaturas, Amazon a 12 y Universal a 11, por ejemplo).

Frances McDormand en el set de Nomadland (Searchlight Pictures via AP)

Los Óscars más femeninos

El 32% de los nominados son mujeres, el porcentaje más alto de la historia de Hollywood. En total, 70 mujeres recibieron un total de 76 nominaciones este año. Además, la Academia del cine americano ha aceptado nuevos miembros y la mitad de ellos son mujeres. Por primera vez en 93 años de historia de los Óscar, hay dos mujeres que compiten por llevarse el premio a la mejor película: Emerald Fennell por Una joven prometedora y Chloé Zaho por Nomadland.

Dos nombres propios femeninos que sonarán esta noche serán los de Viola Davis, la actriz negra con más nominaciones de la historia, y el de Frances McDormand, primera mujer en recibir dos nominaciones por Nomadland en producción y actuación.

Ironía del coronavirus

Ya sea casualidad o genialidad, no deja de ser irónico que el elegido para producir la Gala de los Oscars 21 sea Steven Soderbergh (ganó el Premio Óscar al mejor director en 2000 por la película Traffic), pero es también conocido por haber dirigido Contagio, un largometraje que versaba sobre virus y vacunas, en un tiempo en el que estos temas entraban dentro de la categoría de ciencia ficción.

Los Óscars más inclusivos

Aunque la Academia sigue recibiendo críticas por las desigualdades raciales, parece que ha hecho mella el hashtag #OscarsSoWhite lanzado hace algunos años. Por primera vez, nueve de los veinte actores nominados en las principales categorías no son blancos. En el listado se encuentran Chadwick Boseman, Viola Davis, Daniel Kaluuya, Andra Day, Leslie Odom Junior, Youn Yuh-Jung, Steven Yeun, LaKeith Stanfield y Riz Ahmed.

Chloé Zhao es la primera asiática en la historia que opta por el Óscar a la mejor dirección, Steven Yeun el primer asiático en ser nominado como mejor actor por Minari y Riz Ahmed el primer musulmán en ser nominado en competir en esa categoría por The Sound of Metal.

Viola Davis. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Los Óscars en cifras

Este año la ceremonia se televisará en 225 países

El caché del actor o actriz ganador de la estatuilla aumenta en un 60% en su próxima película.

400 dólares es el valor real del Óscar, una estatuilla chapada en oro de 24 quilates.

Cate Blanchett es la actriz que llevó el outfit más caro de la historia de la Gala en 2014, nada más y nada menos que un look de 18,1 millones de dólares.

Las marcas que quieran anunciarse durante la gala tendrán que desembolsar dos millones de dólares por un anuncio de 30 segundos.