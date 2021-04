Roi Méndez: “Cuando salí de ‘OT’ no tenía ni idea de nada. Era un pececillo en un mundo de tiburones”

Hay veces que la vida te pone en la misma dirección que otra persona, y sin darte cuenta del cómo ni el por qué, se convierte en un compañero de vida. Como diría la película de Disney, en ese ‘hay un amigo en mí' que a veces es tan difícil de encontrar en un mundo tan interesado, de egos y competitividad como el de la música. Y eso es lo que les pasó a Roi Méndez y Luis Cepeda tras su paso por Operación Triunfo. Su vida dio un giro 180 grados de la noche a la mañana, pero ellos consiguieron mantener los pies en el suelo y seguir con su amistad cuatro años después. Y de esa amistad por fin ha nacido la colaboración más esperada en los últimos años por sus fans.

Se hicieron grandes amigos en el programa y eran muchos los que pedían desde años que lanzaran una colaboración musical. Ahora, por fin, el dueto es una realidad. Juntos han lanzado La misma dirección, una canción que ya es todo un éxito. ¿Cómo surgió? ¡No te pierdas nuestra entrevista con Roi Méndez!

Primero de todo, ¿cómo estás? Que a estas alturas sigue siendo lo más importante.

Bien, contento. Todo este año me sirvió para muchas cosas a nivel mental. Para aprender a relajarme y también para tomar decisiones importante. Sin poder tocar, y esas cosas, pero poco a poco parece que vamos viendo la luz.

Hace casi un año que charlábamos por directo de Instagram y también me decías que la cuarentena de te estaba enseñando. Ahora me dices que esta año te ha ayudado a nivel mental...

He cambiado, pero sobre todo a nivel interno. También aprendí a producir, pero a nivel interno a curar mis inseguridades y ser un poco más decidido con mis cosas y no dar la varita a otros para que juzguen. Ser un poco más confiado.

Cuando hablábamos en aquel momento era porque nos presentabas ‘Aviones de Papel’ junto a Sinsinati, y ahora vuelves con este temazo (’La misma dirección’) junto a Cepeda.

Yo creo que en esa época ya se estaba tramando la colaboración con Luis pero con todo lo que ha pasado no lo hemos podido sacar a la luz antes. Al fin y al cabo, colaborar con amigos siempre es lo más natural y lo más agradable, que nazca de ahí y que no haya ningún interés. ¡Ojo! Que yo encantado si me proponen una colaboración con alguien ‘tochísimo’, no voy a ser hipócrita, pero me parece más natural que salga desde la amistad.

Y han tenido que pasar 4 años para que llegara por fin esta colaboración que todos vuestros fans estaban deseando. ¿Cómo surgió ‘La misma dirección’?

El tema surge una noche en Barcelona, que estaba pasando unos días en casa de Nil Moliner. Y ahí lo escríbimos. Yo me lo llevé para Madrid para madurarlo, lo toqué en algún concierto, pero no estaba acabado. Hasta que un día me junté con Funambulista, se lo toqué y le dimos una vuelta y la terminamos. Hasta que un día se la enseñé a Luis sin ninguna pretensión y le encantó.

Roi Méndez durante la entrevista en Only YOU Hotel Atocha.

Dices, se la enseñé a Luis sin ninguna pretensión... ¿Cómo me tengo que imaginar ese momento?

Pues lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Estábamos en la terraza antes de ir al gimnasio, porque íbamos a entrenar juntos. Entonces se la puse 10 segundos y se quitó el casco enfadado (risas). Le gustaba y la quería, me dijo que le gustaba mucho y entonces se lo propuse... Bueno en verdad él dice que me lo propuso a mí (risas).

Bueno sois como un matrimonio (risas).

Sí, igual (risas).

Pero bueno, da igual quién lo propusiera, lo importante es que la unión hace la fuerza y estáis arransando con ‘La misma dirección’. Tanto en descargas, en reproducciones digitales, en la respuesta de la gente... ¿Esperabais esta acogida?

Yo siempre parto de cero, pero Luis es Luis (risas) y viendo como van siempre sus canciones, que es un éxito todo lo que toca... Pero muy agradecidos, porque al ser una colaboración tan especial, es un regalo que esté gustando tanto y que la gente la este comprando digitalmente. Y eso es de agradecer.

¡Y tanto! Y de la canción surge el videoclip que ha enamorado a vuestros fans... ¿Cómo nació la idea del boxeo?

Dos amigos que se veían obligados a batallar por la gente, por el mundo y al final deciden no hacerlo, abrazarse y apoyarse. Mucha gente se esperaba que compitiéramos al salir de ‘OT’ y no ha sido así, no solo Luis y yo, hablo en general de todos mis compañeros. Y ‘La misma dirección’ habla de eso, y es lo que queríamos reflejar en el videoclip con el boxeo.

Y la canción también habla de tocar fondo... En estos 4 años, ¿te ha pasado?

No tocar fondo real, porque somos muy dramáticos muchos veces y nos ponemos a decir ‘oh, solo he vendido cuatro entradas’ (sollozos). Que eso no es tocar fondo, pero si muchos momentos bajos. Pero todos esos momentos fueron necesarios para crear una base sólida. Partimos de un punto muy alto de éxito pero sin tener ni idea, y eso no tiene sentido. Yo salí del programa en 2017 y no tenía ni idea de nada. ¿Cómo me iba a ir bien? Era un pececillo en un mundo de tiburones.

¿Y cuándo podremos escuchar ‘La misma dirección’ encima de un escenario? El concierto de Cepeda el 18 de mayo en Madrid sería un buen momento...

¡Sí! El otro día me hizo la invitación formal (risas). Me lo pidió, me invitó y yo pensaba que era a verlo (risas) y me dijo que no, que a cantarla con él.

Y volviendo al videoclip, tengo que confesarte que en la redacción de Lifestyle estamos todas locas con tu estilismo...

¿Os gusta? ¡Joder! (risas)

¡Nos encanta! Nos recuerda a Freddie Mercury.

(Risas) Freddie Mercury, ¡me encanta! Pues yo tenía claro el rollo, estaba un poco asustado por salir de mi zona de confort... Mucha gente me decía, ‘pero dónde vas así'. ¡El mismo Luis! (risas). Somos todo lo contrario en nuestro estilo y a mi me gusta ese rollo... En el día a día ya voy más normalito, pero ya no me da vergüenza (risas). Me pasaron opciones y dije este.

Entiendo entonces, que si se lo hubieran dado a elegir a Luis, no se lo habría puesto ni loco... (risas).

(Risas) ¡Ni de broma! Si no pilló nada de lo que había, se puso su ropa... (risas).

* LOCALIZACIÓN ENTREVISTA: Only YOU Hotel Atocha.