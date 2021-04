¿Aún sin regalo para el Día de la Madre? Aquí te traemos lo mejores chollos que se pueden encontrar online y en tiendas físicas

¡Madre no hay más que una! Y en eso todos estamos de acuerdo. Por eso cada año nos volvemos locas para encontrar el regalo más especial para nuestra madre en su día. Porque si hay un regalo que a una madre le haga especial ilusión, ese es el del Día de la Madre. ¿Qué aún no tienes el regalo para la tuya? ¡Qué me dices! Bueno que no cunda el pánico que aquí te traemos los mejores chollos de última hora, tanto online como en tiendas físicas, para robarle el corazón a tu mami en su día.

Y todo gracias a Chollometro, la web de ofertas y chollos líder en España, que recoge por categorías los mejores chollos que se pueden encontrar online y en tiendas físicas. Con motivo del Día de la Madre sus expertos han preparado una selección de ofertas por tipo de madre que os va a salvar vuestro regalo de última hora.

Para las deportistas: en la categoría deportes y aire libre puedes encontrar material deportivo, los gadgets tecnológicos más avanzados como smartwatches o smart bands como Mi Band 5 de Xiaomi con el 50% de descuento y envío gratuitos, cintas de correr o bicicletas estáticas con hasta un 40% de descuento en Amazon…

Para las amantes de la belleza: un perfume, una crema hidratante, los gadgets más avanzados para el cuidado y la higiene personal…

Para las más techies: descuentos en gadgets de todo tipo como móviles, cámaras polaroid, auriculares inalámbricos o televisiones…

Para las amantes de la decoración y las manitas: ha llegado el buen tiempo y con él, el momento de empezar a renovar y prepararnos para el verano. Si tu madre es una jardinera profesional, le encanta tener la casa a la última o decorarla con las flores de temporada algún producto de decoración, jardinería o bricolaje serán un acierto seguro.

Para las viajeras: Aunque este año los desplazamientos siguen bastante limitados debido a la pandemia, regalar una escapada o un plan de ocio adaptado a la nueva normalidad puede ser una gran idea para desconectar siempre que se haga con precaución. Desde descuentos en vuelos, hasta opciones de alojamiento en hoteles idílicos dentro y fuera de España.

¿Aún no sabes que regalarle a tu madre? ¡Aquí os dejamos nuestros favoritos!

Collar mamá.

Belleza.