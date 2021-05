Muere Paul Van Doren, creador de las zapatillas Vans

Paul Van Doren tenía 90 años y podía presumir de haber fundado una empresa que ha vestido los pies de los jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo. Van Doren falleció ayer y fue propia compañía quien lo anunció en las redes sociales que quiso resaltar que no era solo «solo un emprendedor», sino «un innovador».

Nació en Boston en 1930 y tuvo que ponerse a trabajar con apenas 14 años. Su destino quiso que destacara en el sector del calzado hasta que llegó a fundar su propia empresa, con unas zapatillas que se convirtieron en la referencia de la cultura skate y punk pero que hoy en día completan los estilismos tanto de adolescentes como de las más destacadas influencers.

Van Doren publicó su libro Authentic: A Memoir by the Founder of Vans, en el que narra cómo comenzó el que luego seria su imperio de calzado. Cuenta como los hermanos Paul y Jim van Doren, junto con sus socios Gordon Lee y Serge Delia, abrieron la compañía en 1966 en Anaheim, California: la Van Doren Rubber Company