Después de ver a Sara Carbonero, solo queremos tener un evento para llevar el traje blanco con bordados y calados y deslumbrar como lo ha hecho ella

No hay publicación de Sara Carbonero en Instagram que no despierte interés. Estilísticamente hablando. La periodista ha logrado que su perfil se convierta en nuestra mejor fuente de inspiración. Look que luce, look que queremos copiarle. Y su último post, donde un espectacular estilismo es el protagonista, es el mejor ejemplo. Es ESPECTACULAR.

Sara ha presentado su última colección de joyas con Agatha París, firma de la que es embajadora desde hace tiempo. Y lo ha hecho enfundada en un favorecedor traje de pantalón blanco con bordados y calados que ha despertado nuestro interés, y el de cualquier amante del buen gusto. Formado por americana ligeramente oversize, pantalones de corte recto y corsé a conjunto con escote corazón, una verdadera joya para la temporada de sol.

Resalta su tono de piel y también su espectacular figura. ¿Puede ser más bonito? Ahora solo queremos tener un evento pronto para copiarle y deslumbrar tanto como ella...

La mala noticia es que por el momento no sabemos la firma que está detrás de esta creación. Hemos seleccionado dos trajes blancos perfectos para esta época para que no te quedes con las ganas.

Traje blanco de Tintoretto (pantalón 34,99 euros y chaqueta de traje 62,99 euros)

Traje blanco de Zara (blazer solapa smoking 49,95 euros y pantalón cut out 29,95 euros)