Deja de buscar, sabemos cuáles son las 5 zapatillas más populares entre expertas en moda y no, no dejaran tu tarjeta a 0

Si eres de las que no puede evitar llevar zapatillas día sí y día también, sea con looks más informales o incluso para ir a la oficina, este artículo es todo lo que estabas esperando. Es muy probable que de encontrarte en este grupo de amante de las sneakers, ya hayas indagado en Instagram en busca de los modelos más especiales y exitosos de la temporada (no hay nada que nos guste más) pero quizás hay alguno que todavía pases por alto o que por error consideres que esté fuera de tu alcance y lo hayas dejado pasar.

Y es que en muchas ocasiones creemos que aquellas deportivas que triunfan entre las que más saben de moda cuentan con precios estratosféricos que no podemos permitirnos, pero nada más lejos de la realidad. Esta selección de 5 zapatillas que no dejamos de ver a través de Instagram es el mejor ejemplo. Son versátiles, podrás llevarlas a todas partes, son de firmas de renombre y además no superan nuestro límite ¡podemos añadirlas al zapatero!

Tú eliges como combinarlas, aunque ya avisamos que el abanico de posibilidades no deja de aumentar por momentos. Sobre todo ahora que la primavera está presente y no dejamos de jugar con la moda. Y tú, ¿qué zapatillas quieres llevar con tu próximo look?

5 zapatillas que arrasan en Instagram y son asequibles para todos los bolsillos

Adidas Stan Smith

Adidas Stan Smith

Zapatillas Stan Smith de Adidas (120 euros)

Converse Chuck Taylor All Star blancas

Converse Chuck Taylor All Star Lift Leather High Top

Chuck Taylor All Star Platform Leather High-Top de Converse (95 euros)

Vans Old Skool en negro

Zapatillas Vans Old Skool

Zapatillas Old Skool de Vans (74,95 euros)

Las New Balance 452 en blanco y negro

Zapatillas de deporte blancas y negras 452 de New Balance

Zapatillas de deporte blancas y negras 452 de New Balance (84,99 euros)

Veja 3-lock con cierres de velcro

Zapatillas Veja 3-lock leather black white

Zapatillas Veja 3-LOCK LEATHER WHITE BLACK (110 euros)