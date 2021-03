Si combinas tu falda midi con zapatillas obtendrás un auténtico lookazo (y así lo confirman las mujeres de 20, 30 y 50 años)

Hace semanas te avisamos que las faldas midi, en todas sus versiones y estilos, serían clave en los looks de primavera. Y ahora, con la estación de las flores a la vuelta de la esquina y habiendo tomado nota de aquello que despunta en Instagram, podemos afirmar que no íbamos mal encaminadas. Su éxito es total, con permiso de las minifaldas de estilo colegial, de tablas o estampado a cuadros, que tampoco pasan por alto para las expertas en moda.

No es algo sorprendente, hace varias temporadas que este tipo de diseños comenzaron a robarle el protagonismo a vestidos y pantalones y se convirtieron en comodines para múltiples mujeres a la hora de crear looks repletos de estilo y glamour. Hablamos de faldas muy favorecedoras que no solo consiguen estilizar la figura sino que son perfectas para cualquier edad y muy versátiles. Son ideales para llevar con botas, botines o stilettos, pero también con zapatillas; y precisamente ha sido esta última combinación la que ha cautivado a las expertas en moda. ¡No puede ser más perfecta!

Puede parecer compleja e informal, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como hemos podido ver en la red esta fusión de falda midi + zapatillas (ya sean bajas, de estilo botín o con plataforma) es totalmente espectacular. Para el día a día, para acudir a la oficina e incluso para el fin de semana si sabemos dar con los complementos idóneos; hace tiempo que las sneakers dejaron de ser opciones poco acertadas para ocasiones especiales. Es cuestión de arriesgar y sabemos que esta combinación no nos hará fallar.

Tanto las influencers de 20, como las de 30 e incluso las de 50 años han optado por este tipo de combinación tan llamativa como acertada que puede convertirse en tu mejor aliada para esta primavera. Y tú, ¿a qué esperas para seguir sus pasos?