Álvaro de Luna sobre ‘Duele’: “Era una cuenta pendiente que tenía que saldar conmigo mismo. Hay que naturalizar el hecho de estar mal”

La vida duele. Y hay que aprender a normalizarlo. A pedir perdón, a caerte y levantarte. Y aún tiene más valor cuando quién nos lo dice es el chico de la sonrisa eterna. El que nos hizo ‘jugar a Indios y Vaqueros’ y pensar que todo volvería a la normalidad tras la pandemia con su ‘Juramento eterno de sal’. Ese que dijo ‘Quiero’ y que ahora nos enamora aún más (y a la vez nos rompe el corazón) con su tercer single en solitario, ‘Duele’. Sí, estamos hablando de Álvaro de Luna. El sevillano que ha conquistado España a ritmo de sus sentimientos y de sus historias más personales, con esa voz rota que llega al alma.

Álvaro de Luna acaba de lanzar su tercer single en solitario, Duele. Una canción totalmente diferente a lo que habíamos visto de él en solitario. Un tema a guitarra que llega al corazón directamente desgarrando emociones y recuerdos. Y es que no solo es su voz rota lo que nos ha enganchado al tema, también su forma tan sincera y pasional de pedir perdón.

El chico que se ha arriesgado a seguir su camino en solitario en pleno éxito de ‘Sinsinati’ (y en plena pandemia). Cree en el destino y eso lo ha llevado ha empezar de cero. Porque la vida es de los valientes y Álvaro ha demostrado que lo es. Llega a la entrevista acompañado por su madre. Y nos sorprende, porque llega puntual pese a que para él, ‘llegar tarde es un arte’. Podríamos decir que es el chico que cualquier madre quiere para su hija. Ese de sonrisa picara, brazos llenos de tatuajes, sonrisa eterna y acento sevillano inconfundible por bandera. Y lo más importante, un corazón tan noble que le hace confesar a toda España que es ‘víctima de sus errores’ antes de entonar el suspiro más sincero jamás cantando para pedir perdón. Ese suspiro tan desgarrador, como el ‘joder’ de Vanesa Martín.

Primero de todo, como le pregunto a todos tus compañeros, que aún es lo más importante en esta situación. ¿Cómo estás?

Pues muy bien, muy bien. Muy contento con cómo está yendo todo, porque es sorprendente que después de la situación que hemos tenido de pandemia, de arrancar con un proyecto nuevo, del poquito tiempo que lleva el proyecto funcionando, pues la gente le esté dando tantísimo cariño y esté yendo todo tan sorprendentemente bien. Entonces muy contento y muy satisfecho con lo que está pasando.

Y no llevas ni una semana con ‘Duele’ y ya nos tiene a todos en bucle con ella... Explícanos un poquito de este temazo en mayúsculas.

Pues ‘Duele’ es una canción que escribí en verano. Una canción, yo creo que la más rápido que he escrito hasta ahora, o sea, de hecho del disco. Pues eso fluyó de una manera poco común. Además, estábamos juntos en ese momento, que fue algo muy bonito, porque normalmente suelo componer solo. Me gusta estar solo porque como que me recreo más y tengo más tiempo para pensar a lo mejor en lo que quiero canalizar a la hora de expresarme. Y fue la primera vez que componía en un momento en el que no estaba muy bien, no anímicamente y fluyó. Fluyó muy natural porque estábamos teniendo una conversación y conforme estábamos teniendo la conversación, de repente empezaron a venirme ideas y salió. Yo creo que la más sincera del disco, todas son muy sinceras y están basadas en hechos reales, por decirlo de alguna manera. Pero esta es la más sincera y la que más me abro con la gente. La que también, pues ya no sólo la producción, sino el mensaje y el tipo de canción es diferente a lo que he hecho hasta ahora o se ha visto de mí hasta ahora. Entonces pora mí es la canción bonita del disco, o por lo menos mi favorita.

Es raro que digas que es tu favorita porque nunca os queréis quedar con una, siempre decís que son todas como vuestros hijos...(risas)

(Risas). Bueno, es con la única que me quedaría pero por eso porque es diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Y que me quedaría con ella, pero todas me encantan. Pero esta se sale de todo lo que suelo hacer y por eso le tengo más cariño.

Y a parte de cariño, te daba más vértigo por ser un tema tan personal, en el que te quitas cualquier escudo y te abres en canal para expresar tus sentimientos...

Me apetecía. Si te digo la verdad no me daba miedo, era algo que tenía pendiente. Era una cuenta pendiente que tenía, el desnudarme delante de la gente y mostrar mis sentimientos. Que vean que a veces estoy muy contento y feliz y que otras estoy roto. Que es algo normal y natural, hay que naturalizar todo. Y no hay mejor manera de hacerlo que contando las historias con canciones.

Ha sido también una manera de liberarte, de quitarte un peso de encima...

Total, no lo puedes describir mejor. Ha sido una cuenta pendiente que ya he saldado conmigo mismo y ya está...

Borrón y cuenta nueva...

Exacto, borrón y cuenta nueva.

Me decías ahora que siempre te basas en historias reales para componer tus temas, ¿siempre historias tuyas o o también de amigos o gente que te las cuenta?

Normalmente y hasta ahora, siempre son cosas que me han pasado a mí siempre. Cosas que he vivido, sensaciones que he tenido y hasta ahora es lo que he hecho. De hecho, muchas veces cuando me siento a componer para otra gente, cuando hablamos del tema sobre el que queremos basar la canción, siempre me remito a lo que yo he vivido y a lo que yo he sentido, porque yo creo que es lo más honesto a la hora de escribir una canción y de trasladar tus sentimientos al papel y que después se convierta en eso, no, en una canción.

‘Duele’ surgió de una conversación, ¿cómo nos imaginamos a Álvaro componiendo? Eres de los que se encierran en el estudio o te aparecen las musas en cualquier parte.

Depende del momento. Es como que, pues yo que sé cojo en casa, a lo mejor la guitarra empieza a tocar una serie de acordes, me voy, me espiran una melodía y de repente esa melodía me traslada a algún momento alegre, algún momento más triste, algo que necesito como reflexionar mediante pues eso, la autoterapia de canalizar un sentimiento triste y convertirlo en algo alegre mediante la melodía y la letra de la canción. Normalmente es todo muy alternativo y muy variopinto en el sentido de no tengo ningún ritual, no me siento y digo voy a escribir. O sea, cuando viene, viene y cuando no viene disfruto del resto de cosas del día.

Y durante estos meses que hemos estado más encerrados, ¿te ha costado más componer?

Ahí es donde más he fluido, porque claro, como tampoco teníamos más nada que hacer, es donde más fluido y donde digamos, me di cuenta de que quería hacer este proyecto. El Álvaro de Luna, como artista que quiere contar parte de su vida y que sus canciones sean más personales, íntimas y directas.

Cuando hablabamos durante la cuarentena me decías que crees en el destino, seguir tu carrera en solitario, sin Sinsinati, ¿también estaba marcado en tu destino?

Sí, siempre. O sea, bueno, no siempre. Pero yo empecé en solitario y entonces ha sido un poco el volver a encontrarme conmigo mismo para hacer eso, algo más íntimo y personal a la hora de, porque el estar en un proyecto como Sinsinati que era un grupo, aunque yo contaba mis experiencias propias, si que es verdad que no podía personalizar tanto el mensaje de las canciones, no, porque al final éramos una banda. Entonces esto era algo que sentía la necesidad de hacerlo. En cuarentena fluyeron muchísimas canciones que después han formado lo que es ahora mismo el disco. Entonces dije mira, yo creo que es el momento perfecto para hacer un parón y hacer lo que realmente me apetece y lo que realmente me llena, que es abrirme con la gente y disfrutar de cada canción, de lo que me da a mí a nivel personal y lo que me aporta después la gente cuando lo escucha y me ponen un poco en tesitura, no me dan su opinión. Se sienten identificados con algo que yo he escrito mío en el sentido de que bueno, pues al final no deja de ser una historia mía, un momento mío y que haya gente que también se sienta identificado con ello, es súper bonito y lo hace más especial todavía.

¿Y en esta decisión también crees que te ha afectado la pandemia? Es decir, nos frenaron a todos en seco y nos dijeron si no lo haces ahora a lo mejor ya sea tarde para cumplir tus sueños...

Sí, esa presión claro. O sea, yo de repente, cuando empieza la pandemia, pensé que eran 15 días de relax en casa de mi padre. Pero no, o sea, de momento pensé y digo bueno, si se acaba el mundo no me quiero quedar con esta espina dentro porque no me lo perdonaría nunca y por eso creo que lo hice. Eso fue también algo que me empujó a llevarlo a cabo.

Volvemos a ese momento que decides seguir tu carrera en solitario. Si entonces te dicen que los tres singles (’Juramento eterno de sal’, ‘Quiero’ y ‘Duele’) iban a convertirse en estos éxitazos... ¿Qué hubieras pensado?

No me lo hubiera creído, no me lo hubiera creído porque es complicado. En realidad el que las canciones funcionen no es algo ¡ sencillo. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, es porque intento ser lo más honesto posible y eso hace que la gente le tenga el aprecio que le tiene a las canciones. Pero de primeras no me lo hubiera creído, porque obviamente siempre está el vértigo y el miedo a la hora de abandonar algo que funciona y arrancar de cero otra vez.

Que la gente si siente identificado, te escuchaba el otro día en Instagram que decías que te habían llegado muchos mensajes de gente que sentía como suya este ‘Duele’ y que también habían pasado por lo mismo...

O sea, yo he vivido como dos momentos súper especiales. El primero fue con ‘Juramento del de Sal’, porque era la primera canción, a la gente le gustó muchísimo... Y ahora con ‘Duele’. ‘Quiero’ también, pero sobre todo con ‘Duele’. Creo que el haberme sincerado tanto ha hecho que mucha gente como que dé el paso a decir joder, he metido la pata también, he cometido muchos errores o he hecho determinadas cosas de las que no me siento del todo orgulloso o orgullosa. Y bueno, yo alucinaba en el momento en el que salió la canción, al poquito empezaban a llegarme mensajes, vídeos de la gente llorando, fotos de gente llorando... Diciendo que en la canción habían encontrado las palabras que no se atrevían a sacar por si mismo para disculparse con determinada persona. ¡Ha sido alucinante!

Una semana llena de emociones entiendo que llevas...

Me ha emocionado muchísimo, porque no era algo que esperase. Igual suponía que habría gente que se sentiría identificada pero ni mucho menos esperaba este nivel de aceptación que ha tenido y tampoco el vínculo que hay entre mucha gente con la canción.

También creo, personalmente, que ha eso ha ayudado más aún el videoclip que es desgarrador...

Queríamos que fuera lo más de lo más simple posible. Yo tenía súper claro lo que quería transmitir. Quería dar la sensación de estoy solo, como si fuera un pensamiento. Yo soy el pensamiento, la habitación en mi cabeza y necesito que todo fluya, que todo salga y no darle tanta importancia a lo visual, sino a la sencillez. Ya que la canción también es muy sencilla, no tiene una producción muy elaborada porque bueno, así lo decidimos Paco y yo a la hora de trabajar en ella. No como el resto de canciones que he hecho, que tienen mucho coro, mucha, mucha arreglo de guitarra, batería... Queríamos que fuera lo más sencilla posible. Porque pedir disculpas tiene que ser algo como supernatural y directo. Y yo creo que también ha dado ese punto de romanticismo a lo que es en sí la canción y el videoclip.

Pues lo habéis conseguido totalmente, porque es imposible verlo y escucharlo sin emocionarse... Y hablando de emociones, este fin de semana pasado te subiste de nuevo a un escenario con ‘Efecto Pasillo’.

Fue una sensación preciosa, porque además parecía que estábamos en un festival. Tantos artistas, en un momento tan especial, en un sitio tan bonito como fue el Teatro Nuevo Alcalá, además compartiendo un moment con gente tan maravillosa como son ‘Efecto Pasillo’. Además, de muchos compañeros de profesión que también somos amigos... Hizo que todo fuera increíble. De hecho yo estaba más nervioso y tenía tantas ganas o más que ellos (risas).

Y además del concierto que ya tienes confirmado en agosto, ¿vamos a tener gira de Álvaro de Luna?

Sí, la verdad es que hay una gira bastante bonita. Dentro de poco seguiremos sacando más fechas y organizando todo lo que será este año. De momento no puedo dar más datos (risas), pero sí, y yo estoy deseando que salgan a la luz y que podamos disfrutarlo.

