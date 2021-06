Hasta nosotras daríamos el ‘SÍ QUIERO’ con el vestido rosa de pedida de Lucía Bárcena que ha robado miles de corazones

“Ni aunque me tiren el ramo me caso”, que diría la canción. Pero, ay amigas, ha sido ver el vestido de pedida de Lucía Bárcena y necesitar una boda de inmediato. ¿Puede ser MÁS BONITO? No nos extraña que su fotografía se haya llenado de comentarios y de miles de likes. Y es que está claro que la influencer ha robado miles de corazones con su vestidazo de pedida. Y encima de firma española.

“Mi cara lo dice todo. SOLO PUEDO DAR GRACIAS. Gracias a @fraileoficial por esta maravilla de vestido que habéis creado para mí en tiempo récord, no puede ser más yo. Llevé pendientes muy especiales de mi bisabuela. Y sandalias heredadas de mi madre hechas por ella (es una artista)”.

Un diseño hecho a medida para Lucía. De corte midi a la altura del tobillo, con corte acampanad, tiras de adornos tipo flecos en horizontal y de un tweed rosa que nos ha enamorado. Y qué decir de esas sandalias de terciopelo con broche. ¡Suspiros de amor!