Ni pijama ni ropa interior, cuando veas este VESTIDO de Sara Baceiredo vas a ir a Oysho corriendo y teletransportarte a la playa

El fin de semana es para estrenar modelito. Y si no que se lo digan a Sara Baceiredo que nos acaba de conquistar desde su escapada a la playa con este vestido de lino de nueva colección Oysho. Sí, has leído bien, ni de Zara ni de Mango, de Oysho. Y es que además de pijamas y ropa interior, la marca de Inditex tiene unos vestidos de calle precisos. Ya sea desde la playa o para un ‘tardeo’ con amigas en Madrid. ¿Quién se apunta a copiarle el look este mismo domingo? ¡Yo sí!

Estamos hablando de un vestido largo de tirantes y escote de pico con detalle cuerpo cruzado en la parte delantera y anudado a la cintura mediante lazada. La composición del tejido contiene más del 50% de lino.

Vestido largo cruzado lino (35,99 €)