Palabra de Zara: este verano añadirás una falda midi a tu armario porque además de estilizar (incluso a las más bajitas) son máxima tendencia

Hay vida más allá de los vestidos. Aunque sean sin duda los reyes absolutos de la época de sol, recurrir a ellos casi a diario se ha convertido en una fórmula que nunca nos cansamos de utilizar, existen otras prendas igual de efectivas para sobrellevar el verano y que, además, son tendencia en la actualidad. Un buen ejemplo son los conjuntos de dos piezas, al alza este 2021, los monos cortos, una apuesta segura para brillar y hacerlo de la forma más cómoda y por último, yno por ello menos importante, las faldas, en concretos las que sobrepasan nuestra rodilla.

En efecto, las faldas midi se han situado como grandes aliadas para estos meses de sol. Lejos de lo que podríamos imaginar no restan centímetros, al contrario, son muy favorecedoras y estilizan la figura. De ahí que no solo las mujeres altas quieran recurrir a ellas para poner en marcha atractivos looks estivales, también lo hagan aquellas por debajo de la media española.

Zara, consciente del protagonismo de este tipo de piezas, ha querido incluir multitud de ellas en su colección de verano. Tan solo tenemos que echar un vistazo a sus novedades para corroborar que este 2021 las faldas de corte midi serán las grandes triunfadoras, por encima de las clásicas mini faldas o los diseños que cubren nuestros pies.

Y es que son tan versátiles que podremos llevarlas a la playa con chanclas y camisetas básicas, pero también a la oficina con sandalias de tacón y elegantes tops. Asimismo son un recurso que nunca pasa de moda para las grandes ocasiones. ¿Cómo no querer añadirlas al armario?

Aquí una selección de 10 faldas midi que acaban de llegar a Zara y prometen convertirse en grandes éxitos de estos próximos meses. Poco han tardado las expertas en moda en apostar por ellas, casi lo mismo que tardarás tú después de ver lo atractivas y coloridas que son. ¿A qué esperas?

10 faldas midi de Zara que solucionarán tu verano

Falda punto canalé Special Edition de Zara (29,95 euros)

Falda canalé de Zara

Falda midi estampada de Zara (29,95 euros)

Falda midi estampada de Zara

Falda con lino estampada de Zara (22,95 euros)

Falda con lino estampada de Zara

Falda satinada nudo de Zara (22,95 euros)

Falda satinada nudo de Zara

Falda pareo de Zara (29,95 euros)

Falda pareo de Zara

Falda midi cuadros de Zara (22,95 euros)

Falda midi con cuadros de Zara

Falda con lino frunce de Zara (25,95 euros)

Falda con lino frunce de Zara

Falda midi estampado floral de Zara (29,95 euros)

Falda midi estampado floral de Zara

Falda estampado de flores de Zara (22,95 euros)

Falda estampado de flores de Zara

Falda botones lino de Zara (29,95 euros)