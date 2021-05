10 sandalias de tacón y punta cuadrada de Zara, Bershka y Pull&Bear que son perfectas para sumar a tus looks con vaqueros y arrasar el fin de semana

¿Todavía no lo has asumido? Esta temporada de sol dejaremos de lado los altos tacones de aguja o las grandes plataformas que años anteriores habían despuntado en nuestro zapatero para caer rendidas a las ya exitosas sandalias de tacón con punta cuadrada. No lo decimos nosotras (que también) sino las calles, Instagram, las pasarelas, y nuestras firmas de moda de cabecera.

Tan solo hay que echar un vistazo a las colecciones de verano para confirmar que no serán una simple tendencia más, sino LA tendencia por excelencia. Y nosotras encantadas, porque además de ser realmente atractivas, son capaces de elevar hasta el look más básico. La punta consigue que la forma del pie se potencia y el tacón cómodo que suelen llevar, al menos en su mayoría, es perfecto para pasar horas y horas con ellas sin enterarnos.

Aquí una recopilación de 10 sandalias de punta cuadrada y tacón medio que harán que te olvides de todo lo demás. No digas que no te lo avisamos...

10 sandalias de tacón y punta cuadrada que elevarán tus looks con vaqueros

Mule vinilo mecrilato de Zara (29,95 euros)

Sandalia transparente punta cuadrada de Zara

Sandalia tacón tiras plisadas de Zara (29,95 euros)

Sandalia plisada de Zara

Sandalia tacón ancho tiras de Zara (29,95 euros)

Sandalia con tiras de Zara

Mule tacón ancho piel cadena de Zara (39,95 euros)

Sandalia cadena de Zara

Mule tacón denim de Pull&Bear (25,99 euros)

Sandalia denim de Pull&Bear

Sandalia tacón acolchada de Pull&Bear (19,99 euros)

Sandalia acolchada de Pull&Bear

Sandalia tacón mule de Pull&Bear (29,99 euros)

Sandalia plataforma de Pull&Bear

Sandalia tacón tiras con pulsera de Bershka (29,99 euros)

Sandalia tacón tiras con pulsera de Bershka

Sandalia acolchada de Bershka (19,99 euros)

Sandalia acolchada de Bershka

Sandalia tacón tiras de Bershka (22,99 euros)