No todos son FIESTAS, Sara Carbonero también sabe ser la MEJOR VESTIDA para un día de verano en la oficina

No todo van a ser saraos y fiestas. Después de convertirse en la reina de la noche y de las fiestas de Madrid, Sara Carbonero ha compartido en su cuenta de Instagram como es un día en la oficina de su marca ‘Slow Love’ preparando la próxima colección de otoño/invierno. Y por los tejidos y los patrones que hemos podido ver, pinta a que de nuevo va a ser toda una maravilla boho que no va a conquistar.

Pero si hay algo que no conquista siempre, son los looks de Sara Carbonero. Y este no podía ser menos. ¿Buscando estilismo para un día de verano en la oficina? Pues si aún no estás de vacaciones, como nosotras, este look de Sara Carbonero te va a servir de máxima inspiración. Es cómodo, en tendencia y súper elegante para ir a trabajar en los días más calurosos del año. Y es que amiga, aunque no lo parezca esta semana en Madrid, ya es verano. Y eso, no no puede hacer más felices.

Sara Carbonero ha vuelto a elegir una camiseta blanca de hombreras marcadas, de esas que hace dos veranos llevábamos sin parar y que este año se han vuelto a colar en el armario de la periodista. Una camiseta que ha combinado con un pantalón de tiro alto negro, con cinturón a juego y ese corte traje que tanto nos gusta y que le da el toque más elegante al look de Sara.

Stories de Sara Carbonero.

Pero con altura. Para el calzado Sara ha optado por una cuñas, que aportan centímetro y comodidad para el día a día. ¡Qué ganas de ver la nueva colección de Slow Love!