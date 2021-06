Sara Carbonero se ha ENAMORADO del conjunto MÁS setentero de Mango que es perfecto para convertirte en la REINA DE LA NOCHE de cualquier sarao en Madrid

Ya no hay dudas. La reina de la noche de verano en Madrid es Sara Carbonero. No hay sarao que se le resista y en todos nos fascina con un nuevo lookazo. ¡Nos encanta! Y es que Sara Carbonero está exprimiendo su nueva vida al máximo y más ahora que ya es verano y está de vacaciones. Y esta noche lo ha hecho, pese a la lluvia, con el conjunto de punto calado de Mango más bonito que no va a llegar a las rebajas.

Sara Carbonero con conjunto setentero de Mango.

Se trata de un maravilloso look en el que combina este cárdigan de punto calado de Mango, con estampado con forma de olas en azul, blanco y crema, de diseño recto y largo. Con detalles de hilo metalizado, manga larga, aberturas laterales y terminaciones en contraste, con un pantalón a juego de tiro alto y campana.

Además, Sara Carbonero lo ha combinado con un top de color crudo y las sandalias de margaritas y rafia ‘made in spain’ de Castañer que nos tienen enamoradas. ¡Amancio, queremos un clon!

Cárdigan punto calado (39,99€)

Cárdigan punto calado.

Pantalón punto calado (39,99€)

Pantalón punto calado.