Dice Sara Carbonero que este es el TRUCO de estilazo del VERANO: vestido camisero con vaqueros y el cinturón ancho más bonito que llevaban nuestras madres

Fin de semana de volver a lucir nuestra belleza y caras guapas por la calle, y Sara Carbonero va sobrada de eso. ¿Tú qué has hecho? ¿Eres del team mascarilla o ya te has librado de ella? Yo os reconozco que he seguido las recomendaciones de los expertos y no las del Gobierno y no me la he quitado. Es decir que sigo haciendo la misma vida y con las mismas precauciones de toda la vida. ¿Qué habrá hecho Sara Carbonero? De momento nos ha dejado esta fotografía que se ha hecho ella misma en un espejo con una cámara y nos ha servido de inspiración máxima.

Si la foto ya tiene ese aire vintage en blanco y negro, su look también. Y es que Sara Carbonero nos ha dado el truco de estilo perfecto para este verano y con el accesorio estrella que podemos recuperar del armario de nuestras madres. Un cinturón ancho con una hebilla grande de luna. No sabemos de dónde es, amigas. Pero está en busca y captura para alegrar nuestro corazón y nuestros armario.

Stories de Sara Carbonero.

Pero no solo del cinturón. También nos hemos enamorado del trucazo de llevar un vestido camisero abierto con unos vaqueros y todo eso coronado con el cinturón. Sin duda, un look que nos traslada a hace 20 años pero que nos maravilla para llevarlo para una tarde de amigas o de concierto. ¿Quién se apunta a copiar a Sara Carbonero?