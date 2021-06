Sara Carbonero, de FIESTA por Madrid: cita muy especial y el vestido FANTASÍA de Slow Love SÚPER REBAJADO que te va a enamorar

Sara Carbonero le ha cogido gustillo a eso de ir de sarao en sarao. Y el viernes noche no podía ser menos para poderse su mejore galas e irse de noche de chicas con el vestido fantasía de su marca Slow Love que ahora está mega rebajado. Después de una tarde de karaoke y desenfreno, tocaba ponerse las mejores galas para irse a una cena con amigas o a saber si era una cita de lo más especial. Pero Sara se ha puesto de lo más guapa este viernes.

Y no solo eso, además de celebrar la vida, Sara nos ha descubierto el vestido más bonito de rebajas que es una fantasía de Slow Love. ¿Aún no lo has visto? Te vas enamorar. Y además súper rebajado, de 99,99€ a 69,99€.

Stories de Sara Carbonero.

Vestido largo estampado (69,99 €)

Vestido estampado.