Las influencers lo han dejado claro: el bikini del verano será con aro para aquellas con poco pecho que quieran realzar y potenciar esta zona

Es muy probable que a escasos días de dar la bienvenida a julio tengas ya marcado en rojo en el calendario aquellos días que vayas a pisar la playa. El momento arena, mar y sol es uno de los más esperados del año, sobre todo tras la complejidad que ha traído este 2021. Pero, ¿has dado ya con el bikini perfecto?

Llevamos meses con la búsqueda, algo que repetimos año tras año, pero eso no quiere decir que (por fin) tengas el que más se adapte a tu figura. Conseguir que una pieza nos haga sentir bien, potencie aquellas zonas que adoramos y disimule otras que no nos gustan tanto, no es fácil. De cintura alta para ocultar la tripa, asimétrico para disimular espalda, con lazada o fruncido para marcar la cintura o con aro para realzar el pecho. Porque si eres de las que tiene poco pecho y nunca consigue dar con aquel que de volumen a esta zona, estás de enhorabuena: este verano se llevan aquellos top de bikini con aro.

No solo realzarán esta zona, también potencian el pecho. Incluso sin la necesidad de que estos lleven push up. ¿A qué esperas para añadirlo a tu bolso de la playa? Influencers de la talla de Marta Lozano o Sara Baceiredo ya lo han hecho, y solo hace falta ver lo bien que sientan para quedar totalmente prendidas de ellos.

Aquí una selección de bikinis con aro que son una apuesta segura para mujeres con poco pecho, pero también para aquellas que busques sujeción sin dejar de ir a la última. No digas que no te lo avisamos...

Bikinis con aro para mujeres con poco pecho

Sujetador bikini sin relleno de encaje Essentielle de Etam (29,99 euros)

Sujetador bikini sin relleno de encaje de Etam

Bikini Push-Up de Microfibra Reciclada con Tirante Ancho de Tezenis (14,99 euros)

Bikini Push-Up de Microfibra Reciclada con Tirante Ancho de Tezenis

Top aros lunares de Sfera (13,99 euros)

Top aro bikinis de Sfera

Top de bikini push-up de H&M (17,99 euros)

Top de bikini push-up de H&M

Sujetador bikini cuadros de Mango (19,99 euros)

Top con aro estampado a cuadros de Mango

Andaman Top Océano de Lia Swimwear (38 euros)