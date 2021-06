Los 10 bikinis y bañadores de las rebajas de Women’secret que conseguirán que empieces el verano totalmente preparada

Ha llegado junio, lo que significa que damos oficialmente la bienvenida a la temporada de verano. Moríamos de ganas porque llegase este momento, no podemos negarlo. Una buena cerveza al sol, una escapada de fin de semana, días donde la luz parece interminable... y por supuesto: poder pisar la playa. Todo eso (y más) nos ofrecen estos próximos meses y debemos estar preparadas. ¿Has encontrado ya el traje de baño que va acompañarte?

Posiblemente lleves semanas saltando de web en web en busca de aquel bañador o bikini que mejor se adapte a tu figura, pero si eres de las que todavía no ha encontrado el adecuado (como muchas de nosotras), tenemos algo que puede ayudarte: ¡en Women’secret están de rebajas! Sí, como lo has oído, bañadores y bikinis de ensueño por mucho menos de lo que te imaginas, y claro, dada nuestra desesperación por empezar los meses de sol totalmente equipadas no hemos podido dejarlo escapar.

Aquí una selección de 10 bikinis y bañadores de la firma española que no te vas a poder resistir a añadir a tu cajón: son favorecedores, en tendencia y pueden ser tuyos por mucho menos de lo que pensabas. ¡No esperes más!

Bikinis y bañadores de Women’secret rebajados para un buen comienzo de verano

Bikini estilo bandeau estampado tropical de Women’secret (top 12,99 euros y braguita tiro alto 13,99 euros)

Bikini estilo bandeau estampado flores de Women'secret

Bikini anillas rojo de Women’secret (top triángulo halter 14,99 euros y braguita 7,99 euros)

Bikini halter rojo de Women'secret

Bikini asimétrico volante estampado tropical de Women’secret (bikini 14,99 euros y braguita 9,99 euros)

Bikini estampado tropical volante de Women'secret

Bañador escote V dregradado rosa fucsia de Women’secret (30,99 euros)

Bañador escote V dregradado rosa fucsia de Women'secret

Bikini estilo bandeau escote V negro de Women’secret (top 14,99 euros y braguita 10,99 euros)

Bikini bandeau escote V negro de Women'secret

Bikini animal print de Women’secret (top 12,99 euros y braguita lazos 10,99 euros)

Bikini animal print de Women'secret

Bañador moldeador volantes escote V verde de Women’secret (39,99 euros)

Bañador moldeador volantes escote V verde de Women'secret

Bikini estilo bandeau estampado flores de Women’secret (top 17,99 euros y braguita bóxer 10,99 euros)

Bikini estilo baBikini bandeau estampado flores de Women’secret

Bañador halter ‘cut out’ estampado animal de Women’secret (27,99 euros)

Bañador halter 'cut out' estampado animal de Women'secret

Bikini rosa detalles drapeados de Women’secret (top 12,99 euros y braga 7,99 euros)