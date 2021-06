Del protector solar al peine: 9 productos imprescindibles para llevar en tu bolsa de la playa

No lo niegues, tú también has llegado a la playa y te has dado cuenta de que te faltaba algo, algo imprescindible. Una botella de agua, el peine para evitar nudos y enredones tras salir del mar o incluso el protector solar. ¡Que no cunda el pánico! Es una situación más habitual de lo que podríamos imaginarnos, no solo le ocurre a las pocos previsoras o a las olvidadizas. Y como la mayor parte de las cosas de la vida, tiene solución.

La nuestra ha sido hacer una lista de aquellos productos indispensables a los que debemos recurrir antes de irnos de vacaciones o bajar al mar. Y no, no solo está la crema solar de confianza, hay mucho más, hasta 9. Seguramente alguno lo hayas dejado pasar en más de una ocasión pero es momento de añadirlo a tu bolso. No te arrepentirás.

1. Protector solar

Aunque apliques el protector solar antes de salir de casa, siempre debes llevar uno encima. Sobre todo si vas a pasar muchas horas fuera de casa.

Protector Facial Ultralight SPF 50+ de Gisèle Denis (21,11 euros)

Protector Facial Ultralight SPF 50+ de Gisèle Denis

2. ¿Botella de agua? Por supuesto

Llévala siempre encima, sobre todo aquellos días más soleados.

Reusable Glass Water Bottle de Freshly Cosmetics

3. El traje de baño de recambio no puede faltar

Si el nuestro tarda demasiado en secarse, se mancha e incluso se rompe, es algo que puede pasar, siempre tendremos uno de repuesto.

Bikini Aiguablava de Ophiusa (top 34,50 euros y braguita 34,50 euros)

Bikini Aiguablava de Ophiusa

4. Spray o bruma refrescante

El sol puede ser muy dañino, nada como añadir uno de estos productos para mantenerlo hidratado en todo momento.

HydraMist Bruma Facial Hidratante de Weleda (9,95 euros)

HydraMist Bruma Facial Hidratante de Weleda

5. Gorra/sombrero

Para protegernos de los rayos UV es el mejor aliado, además de la crema solar.

Gorro combinado de Natura (10,90 euros)

Gorro combinado de Natura

6. Pareo

Un indispensable para pasear por la playa, ir a por algo al chiringuito o simplemente cubrir tu traje de baño cuando esté mojado. ¿Cómo no llevarlo en la bolsa?

Pareo Atardecer en Ibiza por Ana Cubas de Zubi (95 euros)

Pareo Atardecer en Ibiza por Ana Cubas de Zubi

7. Cepillo

El agua y el cloro pueden ser un problema para tu cabello, nada como añadir un peine o cepillo de un menor tamaño a tu bolso y poder mantenerlo siempre a raya.

Oh My Hair Cepillo Antitirones Compacto de You Are The Princess (4,49 euros)

Oh My Hair Cepillo Antitirones Compacto de You Are The Princess

8. Neceser con productos básicos (toallitas, tiritas y protector labial)

No imaginamos un viaje a la playa sin él. Para llevar el móvil, las llaves o las siempre necesarias tiritas, toallitas...

Minipouch Liberty Petals de KB Sisters (35 euros)

Minipouch Liberty Petals de KB Sisters

9. Entretenimiento: un buen libro

Si vas a pasar horas y horas expuesta al sol (siempre con las medidas adecuadas) nunca está de más llevar algo para entretenerte, puede ser una revista, cartas si vas con tu familia o un libro que tenías pendiente.

El juego del alma de Javier Castillo (17,95 euros)