El amarillo: Vestidos, camisas y pantalones de la tonalidad del año que potenciarán tu moreno en verano

Ya lo dijo el Insituto Pantone en su día: El amarillo “Illuminating”, junto al gris Ultimate Grey, serían los colores del 2021. Las pasarelas, el street style de las grandes capitales de la moda y los armarios de las que más saben de moda se han visto inundados desde entonces por prendas y complementos en distintas tonalidades de amarillo. Y, aunque a priori pueda parecer un tono difícil de combinar, gracias a looks que protagonizan los feeds de Instagram daremos con fórmulas estilísticas de infarto.

Este verano 2021 es el verano de las amantes de los colores vibrantes y llamativos, pero también de las que quieren pasar desapercibidas y apuestan por diseños en tonos pastel. Un año en el que los constrastes no van a dejar de estar presentes en nuestros looks. Sea como sea, lo tenemos claro: Esta temporada estival no cesaremos en nuestra búsqueda hacia el optimismo absoluto.

¿Cómo vestirás el color amarillo en los próximos meses? Si no sabes cómo sumarlo al resto de tus piezas, te recomendamos que lo aúnes a las que se caracterizan por ser básicos fondo de armario, dado que así, no le quitarán sentido a la que está destinada a ser la prenda protagonista. Vestidos, camisetas y camisas, pantalones, blazers, conjuntos dos piezas, accesorios y complementos... Esta estación el amarillo teñirá todo tipo de indumentaria. ¿Con cuál te harías tú?

Kaftán Rústico Flores, de Zara (25,95€)

Este kaftán es de escote de pico, manga sisa y cuenta con el bajo acabado en flecos. Pertenece a Zara y es ideal para las jornadas de playa de nuestras vacaciones.

Kaftán amarillo de Zara

Vestido Corto Jacquard, de Zara (19,95€)

El vestido corto de punto con escote recto de Zara es de tirantes anchos y cuenta con el bajo acabado en línea evasé. Un diseño perfecto para potenciar tu moreno este 2021.

Vestido amarillo de Zara

Vestido Punto Tirantes Special Edition, de Zara (29,95€)

Otra de las piezas que os recomendamos es este vestido de punto liso con escote redondo y tirantes finos. Idóneo para una cena con amigas, pero también para ese evento nocturno en el que se requiere asistir en clave formal.

VESTIDO PUNTO TIRANTES SPECIAL EDITION de Zara

Polo Jacquard Retro, de Zara (17,95€)

Este polo de Zara tiene el cuello solapa y es de manga corta. Cuenta con acabados en rib combinados a contraste.

Polo Jacquard de Zara

Camisa Popelín Algodón, de Massimo Dutti(49,95€)

Una camisa de popelín de Massimo Dutti que sentará perfecta a las mujeres de estilo clásico. Está confeccionada en tejido 100% algodón, el cierre es mediante ebotones, tiene el puño abotonado y el bajo cuenta con aberturas laterales.

Camisa popelín de Massimo Dutti

Pantalón Adri, de Coosy (89€)

Esta es una pieza made in spain de Coosy. Un pantalón palazzo de tiro alto confeccionado en crepé.

Pantalón Coosy

Blusa de lino con cuadros vichy, de Ralph Lauren (170€)

Una blusa ligera, de lino transpirable y de uno de los estampados que más triunfa entre las prescriptoras: los cuadros vichy. Las mangas las tiene ligeramente abullonadas y los puños abotonados.