Estés o no de vacaciones, vas a NECESITAR LOCAMENTE el vestido de punto calado de Mango que MARÍA POMBO dice que queda perfecto con tu bañador favorito

Ay amigas, que duro se hace el lunes después de un fin de semana con amigas, pero que necesario es. ¿Queda alguien en Madrid? Pues parece que solo yo dándole a la tecla del ordenador y María Pombo disfrutando del verano. Pero si eres de las afortunadas que está de vacaciones (bueno, aunque no lo estés) te vas a enamorar del vestido de punto calado de Mango que María Pombo ha estrenado con un bañador debajo para pasar el domingo en la piscina (o charquita para ella) de su casa.

¿Aún no lo has visto? Pues vas a sentir un flechazo de amor puro, porque es perfecto para llevarlo a modo de vestido o chaleco abierto. Ya sea con un look más playero como María Pombo con un bañador debajo o con uno vaqueros. ¡Lookazo asegurado!

Vestido punto calado (22,99€)

