Dónde encontrar y cómo combinar la camiseta de tirantes que se ha postulado como la favorita de las ‘insiders’

Quién nos iba a decir que la prenda que uniría a personalidades como Kate Moss, Jennifer Aniston, Bella Hadid, Alex Rivière y a Felicia Akerstrom iba a ser una camisa de tirantes blanca. Un básico que no entiende de fronteras y que se ha adueñado de armarios de influencers y celebrities de todo el globo terráqueo en los últimos años.

La camiseta blanca de tirantes definió el concepto off the duty de la década de los 90 y, desde que apareció, no hemos dejado de imaginarnos las infinitas posibilidades de combinación que nos ofrece tanto de día como de noche. Porque aunque se caracterice por ser un top de una sencillez extrema, es suficiente para tener como resultado un look fácil, cómodo y elegante.

Aires de sofisticación

Si estás pensando en unirte a este tendencia que ha conquistado hasta las pasarelas de las grandes casas de moda, puedes buscar la inspiración en el feed de Instagram de la influencer y creadora de contenido Felicia Akerstrom. De estilo minimalista y sofisticado, construye sus estilismos a golpe de básicos. Por ello, tengas 20 o 50 años, si lo que define a tus looks son las piezas atemporales puedes aunar una camiseta blanca de tirantes a unos pantalones de pinzas, ya sean de raya diplomática o de color beige, y a unas sandalias planas.

Total look white estilo rockero

Por otro lado, la influencer española Alex Rivière propone una combinación estilística de carácter rockero. Combina el top blanco de tirantes con una cazadora en tono mostaza, unos pantalones vaqueros blancos y unas botas de estilo cowboy. Perfectos para las chicas amantes del estilo western en entretiempo.

Estética comfy

La empresaria natural de Dinamarca, Anine Bing, ha lanzado bajo su propia firma una camiseta de tirantes blanca. La creadora de contenido entiende la moda como algo que puede llevarse tanto de día como de noche y bajo esta premisa impulsó una marca personal basada en prendas clásicas, atemporales y cómodas. Por ello, nos propone una fórmula estilística en la que tiene cabida el top de tirantes y, junto a él, un pantalón de chándal.

Las camisetas de tirantes blancas que te permitirán emular los looks de las creadoras de contenido

Camiseta halter, de Zara (7,95€)

Camiseta de cuello halter con acabados en rib.

camiseta halter Zara

Camiseta rib botones, de Zara (5,95€)

Camiseta de escote redondo y tirantes anchos que cuenta con el detalle de los botones metálicos en la parte delantera.

Camiseta rib botones Zara

Eva Tank, de Anine Bing (79€)

Un top de tirantes blanco de punto acanalado y entallado en una mezcla de algodón y spandex con cuello redondo alto.

Camiseta blanca de tirantes de Anine Bing

Camiseta de tirantes de algodón supima, de Intimissimi (10€)