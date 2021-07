No se puede ser MÁS JEFAZA que Grace Villarreal con el conjunto de flores (y chaleco) de Mango que no vas a dejar de ver hasta otoño

Flores, chaleco y el conjunto más viral de Mango. Y como no podía ser de otra manera, Grace Villarreal ya se ha hecho con este conjunto de chaleco y pantalón de Mango más bonito de la temporada. No se puede ser más jefaza que ella. Jefaza de las tendencias y jefaza al llevar este conjunto tan ideal que te va a enamorar para ir a la oficina, de compras o a una comida para las amigas. ¿Puede tener un estampado más instagrameable? Ya os decimos que no.

Se trata de este conjunto de chaleco y pantalón de algodón de estampado de flores que Grace Villarreal ha combinado junto a una camiseta blanca. ¿Lo mejor? Que puedes llevarlo junto o por separado, porque el chaleco también queda perfecto con unos vaqueros o el pantalón sin el chaleco. Tendrás mil looks con solo este conjunto de Mango.

Chaleco algodón estampado (29,99€)

Chaleco flores.

Pantalón culotte estampado (29,99€)