Ni podemos ni queremos pasar el VERANO sin los PANTALONES ‘made in Spain’ un poco hippies de Grace Villarreal que están ARRASANDO de Madrid a Ibiza

No se puede tener más estilazo que Grace Villarreal. Tenemos muchas pruebas y cero dudas. Y es que solo ella puede hacer que nosotras (y medio Madrid) se enamoren de estos pantalones hippies y ‘made in spain’ que necesitamos definitivamente en nuestro armario. Sí, amigas. Si no hubiéramos visto el lookazo que se ha marcado Grace nunca nos hubiéramos fijado en estos pantalones. Pero así es la vida. Con estilo y elegancia se nace. Y Grace Villarreal es un claro ejemplo de ello.

Y esta vez nos ha enamorado de estos pantalones de Michonet que cada vez que se los vemos en su cuenta de Instagram, más nos gustan. Aunque parezca imposible.

Se trata de este pantalón Peace de tiro alto y pierna ligeramente acampanada. Tiene bolsillos en el delantero y en el trasero y está completamente bordado con margaritas y el símbolo de la paz. También está ribeteado a mano tanto en los bolsillos como en las trabillas.

¿Nos vamos a Ibiza?

PEACE PANT (149€)