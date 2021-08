Verano es SARA CARBONERO con una camisa blanca (de lo más original) a modo de VESTIDO y un pañuelo diadema para apurar las VACACIONES con un día de piscina

Y Sara Carbonero es un claro ejemplo de ello. Y es que la periodista no puede ser más tendencia esté en su trabajo, en la calle, en plena montaña o en un día de piscina apurando las vacaciones como en este caso. ¿Que no has visto aún el lookazo que se ha marcado? Aquí lo tienes.

Camisa blanca oversize a modo de vestido con unas ilustraciones con rostros de mujeres en el bajo de la camisa y un pañuelo a modo de diadema con el mismo estampado para dejar su melena midi suelta y con una onda natural muy bonita. Sí, el típico cabello que se te queda después de un día de playa o piscina.

Sara Carbonero en sus Stories de Instagram.

¿La mala noticia, amigas? Que no hemos encontrado la camisa de Sara Carbonero. Eso sí, seguiremos en busca y captura hasta dar con ella y poder deciros de dónde es. ¡No sufráis!