El resurgir de Sara Carbonero: nueva vida, nuevo amor y nuevo tatuaje

Gente

Ave Fénix

No ha sido una época sencilla para la que fuera presentadora de la sección deportiva de los Informativos de Telecinco. Su bache comenzó poco antes del mes de mayo de 2019, cuando ella misma anunció a través de sus redes sociales que había sido intervenida de un cáncer de ovarios.

La mala noticia llegaba solo unas semanas después de que Iker Casillas hubiera tenido que ser ingresado de urgencia a consecuencia del infarto que sufrió. Para colmo, los rumores de crisis entre ellos empezaban a sonar con fuerza y algunas voces aseguraban que la periodista no estaba recibiendo todo el apoyo que esperaba de parte de su marido, unas habladurías que él mismo confirmó tiempo después en la revista Semana: “Igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara”.

Pero después de la tormenta siempre llega la calma, y la toledana disfruta ahora de uno de sus mejores momentos. Después de un tiempo retirada, Sara Carbonero ha retomado su pasión por el periodismo y presenta un programa de Radio, un trabajo que la hace inmensamente feliz.

Su buena racha en lo laboral se refleja también en lo personal, puesto que parece haber pasado página de su divorcio de la mano de Kiki Morente, el cantante con el que últimamente se le ha relacionado. Se trata de una etapa muy dulce que ha querido grabar para siempre en su piel, tatuándose la palabra “impermanente” en su antebrazo izquierdo. Una palabra que le recuerda que “nada de lo que hoy gozas está asegurado para mañana” y que “hay que disfrutar más el momento en el que estás”.