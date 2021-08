Solo SARA CARBONERO puede llevar el bañador con la espalda MÁS boho con un VESTIDO de estilo griego y que sea TENDENCIA

Un verano muy especial para Sara Carbonero. Su primer verano de soltera se ha convertido en el del nuevo amor. En el de eso brillo en los ojos y esas ganas de querer beberte la vida a sorbos. Sara Carbonero está disfrutando de una vida totalmente diferente y nueva a la que llevaba cuando estaba casada con Iker Casillas. No se pierde una fiesta y está mucho más activa en su cuenta de Instagram con looks casi diarios y mucho más sexy. Ayer no regaló en Stories esta fotografía, que después borró pero nosotras fuimos más rápidas para capturarla, donde podemos ver de la espalda del bañador más bonito. Y sí, amigas, solo con eso ya hemos descubierto de que marca es. ¿Somos detectives de la moda? Lo somos.

Si el otro día nos enamoraba Sara Carbonero con el bañador negro que ya había llevado Vicky Martín Berrocal, esta vez ha vuelto a repetir firma de baño. Sí, es de Eres. Precioso, pero otra vez con un precio prohibitivo. Amancio, necesitamos un clon.

Stories de Sara Carbonero.

Bañador Sara Carbonero.