ROCÍO FLORES nos descubre su VESTIDO FAVORITO que adelanta una de las grandes tendencias de los próximos meses: el ‘animal print’

Ya lo sabéis amigas. Y Rocío Flores también. Que ha vuelto a aparecer durante las vacaciones para adelantarnos una de las tendencias de los próximos meses con este vestidazo de lo más en tendencia de ‘animal print’. ¿No tiene una prenda de estampado animal en tu armario? Pues ya te puede ir haciendo con ella, si quieres adelantarte a la tendencia, porque no vas a dejar de ver este estampado tan sexy y felino los próximos meses en todas las tiendas ‘low cost’.

¿De dónde es el vestido de Alba Díaz? Rocío ha apostado por un vestido de lo más espectacular de su marca favorita ‘Sesamo by Marta’. ¿Aún no lo has visto? Te va a encantar.

Stories Rocío Flores.

VESTIDO PINK (41,50€)

Vestido animal print.