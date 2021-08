ALBA DÍAZ es la REINA de las TENDENCIAS (y de Marbella) con este vestido de ‘animal print’ que nos adelanta uno de los estampados MÁS POTENTES de los próximos meses

Ya os lo decimos nosotras, no. Y es Alba Díaz ha vuelto a salir a lo grande después de estar en cuarentena por su contagio por coronavirus en Marbella y no ha deslumbrado adelantándose a las tendencias de los próximos meses con este vestidazo de lo más sexy de ‘animal print’. ¿No tiene una prenda de estampado animal en tu armario? Pues ya te puede ir haciendo con ella, si quieres adelantarte a la tendencia, porque no vas a dejar de ver este estampado tan sexy y felino los próximos meses en todas las tiendas ‘low cost’.

¿De dónde es el vestido de Alba Díaz? Tranquilos, que como buena influencer, nos lo ha chivado. Es de la marca Pretty Little Things y lo mejor es que ahora está rebajado. Además, en otoño lo podrás seguir llevando con un blazer negro o biker, y unas botas negras. ¡Lookazo!

VESTIDO LEOPARDO (25,20€)

