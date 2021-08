Cómprate hoy el VESTIDO negro de lino drapeado más elegante de MERY TURIEL y no te lo quites durante todo el otoño con botas y chaqueta

Es ese vestido negro que vas a llevar sin parar. Da igual que sea ahora con sandalias y en septiembre con botas y una blazer o biker. Es el LBD perfecto. De lino y drapedo. De esos de ‘efecto tipazo’ y además al mejor precio. Y como no, nos lo ha descubierto Mery Turiel en su cuenta de Instagram con esta preciosa fotografía desde Ciudadela. Qué viva la magia y los efectos especiales de los días de verano y vacaciones.

¿De dónde es el vestido? Es de Zara. Se trata de este vestido corto confeccionado con tejido en mezcla de lino. Escote recto y tirantes finos cruzados en espalda. Detalle tejido drapeado. Cierre con cremallera lateral oculta en costura.

VESTIDO LINO DRAPEADO (29,95€)

Vestido lino.

