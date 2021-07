AMOR a primera vista es lo que van a sentir todos tus vaqueros por el TOP BLANCO de Bershka que acaba de estrenar Mery Turiel

No hay verano sin beso, bueno o en pandemia sí. Lo que está claro es que no hay verano sin top blanco y este de Bershka que acaba de estrenar Mery Turiel es amor a primera vista. ¿Qué no te lo crees? Pues espera a verlo porque vas a sentir un flechazo de amor total y absoluto. Es el típico top que te arregla cualquier look y que van a amar todos tus vaqueros.

Además, el top es de escote halter que resalta el pecho y además sienta de maravilla. Y al ser blanco también va a resaltar tu bronceado veraniego.

Stories de Mery Turiel.

Top halter (15,99€)