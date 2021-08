Springfield tiene todos los vestidos del verano a mitad de precio, para que te des un último capricho antes de que termine el verano

Si a lo largo de estos meses no lo hemos dejado bien claro, no nos importa repetirlo una vez más: los vestidos son los reyes del verano. Y es que cuando la primavera empieza a aparecer en el horizonte y nos regala los primeros días de calor, mi instinto es correr al armario a ponerme alguno de los vestidos primaverales que suponen el 90% de mi ropa estival. Pero lo mismo me pasa con el otoño. Muy metidos tenemos que estar en los meses de frío para que me decida finalmente a dejar aparcada esta prenda.

Y es que lo vestidos de verano, esos que se caracterizan por un corte más bien suelto, telas ligeras (con especial predilección por el lino) y aires románticos (algo que se acentúa más en los modelos con estampados de flores, cuadros vichy o detalles de volantes y/o encaje) son el compañero perfecto para acompañarte durante estos meses cualquiera que sea tu plan o tu ritmo de vida. Además quedas opciones son casi infinitas. Es difícil encontrar ya una tienda que no se llene de estes diseños en cuanto asoma el calor. Los hay de patrones más minimalistas, los favoritos de las mujeres de 50, o con cortes más atrevidos y originales que siguen las tendencias de la temporada, como los que incluyen cut-out, o con toques más bucólicos, los que más han proliferado en las últimas temporadas.

Lo bueno de elegir un diseño de calidad es que seguirá contigo varios años más. Por eso, aunque parece que estamos ante el fin del verano y que parece que no tiene mucho sentido hacernos ahora con uno de estos diseños, te contamos un truco de experta que vas a agradecer: aprovecha las últimas rebajas para hacerte con varios modelos y serán lo primero que te pongas el año que viene. Además, que todavía puedes darle uso varios meses acompañándolo de botas y botines para una escapada de fin de semana o con deportivas para patearte la ciudad.

Con todo esto en mente hemos acudido a una tienda que la última época ha hecho una clara apuesta por este tipo de diseños: Springfield. Y es que resulta que su sección de rebajas se encuentra llena de diseños ideales que queremos comprar antes de que se acaben. Aquí van nuestros 5 favoritos:

Vestido largo multiraya con cenefa de encaje, de Springfield (19,99 euros)

Vestido combinado asimétrico, de Springfield (19,99 euros)

Vestido largo flores cenefas, de Springfield (17,99 euros)

Vestido midi crochet, de Springfield (19,99 euros)

Vestido midi lace viscosa sostenible, de Springfield (9,99 euros)