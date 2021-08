Esta marca tiene todos los vestidos que buscan las mujeres de 50 para terminar el verano y empezar el otoño

Cuando tu trabajo consiste en buscar casi compasivamente tendencias con las que sorprender al lector y descubrirle nuevos hallazgos diariamente empiezas a mirar las tiendas y la ropa en general con otra perspectiva y con una mente mucho más abierta. Esto sumado a que cuando pasan los años y dejas la adolescencia atrás empiezas a apreciar aquella frase que hemos oído a todas las madres: “mejor 4 vestidos buenos toda la temporada que 10 malos”. Pues supongo que todo eso junto me ha hecho desarrollar un gusto cada vez mayor por las prendas de calidad (pero sin dejar de ser asequibles) y por el minimalismo en general. Algo que la moda de ahora pone bastante fácil gracias a su auge en los últimos tiempos.

Por todo ello, sumado a que todas buscamos un punto de originalidad en nuestra ropa, ya no solo de fiesta, si no también del día a día, el recurrente “Nuevo en tienda” de Zara, Mango y similares empieza a quedarse pequeño, o al menos a darme para muchos más temas. Con eso en mente, mi visión de compradora ha empezado poco a poco a expandirse y a darle la oportunidad a tiendas que anteriormente consideraba aburridas o poco juveniles. Y solo ahora me doy cuenta lo equivocada que estaba.

Este es el arrepentimiento más reciente que he sufrido, y ha sido con la marca COS. Si bien siempre he sido compradora de H&M y cuando he podido darme un capricho también de su filian &Other Stories, parece que esta otra firma del gigante sueco de la moda se me resistía, más por prejuicios que por otro cosa. Pero ha sido gracias a Instagram (cuanto tiene que agradecerle la moda a esta red social) que mi mente empezó a ver esta tienda con otros ojos, pero especialmente sus vestidos.

Y es que soy una chica de vestidos, casi todo el año, pero especialmente de primavera a otoño. Me parecen la prenda perfecta para lucir un look 10 sin complicaciones, que combinan con casi todos los complementos de tu armario y que con unas nociones básicas de estilismo puedes sacar mucho partido y convertirlos desde un uniforme de trabajo hasta en la prenda estrella para ser la invitada perfecta.

Pues cual ha sido mi sorpresa al descubrir que en COS tiene todos los modelos que necesitaba. De buena calidad, con unos cortes y patrones más bien minimalistas, y con un precio que raramente supera los 100 euros. Estos han sido mis 5 favoritos.

Vestido holgado con cordones, de COS (89 euros)

Vestido con mangas abollonadas, de COS (89 euros)

Vestido cruzado, de COS (89 euros)

Vestido estampado, de COS (99 euros)

Vestido camillero cruzado, de COS (79 euros)