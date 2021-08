Mery Turiel conquista la ciudad e Instagram con una falda pareo de Zara y no puede ser más bonita

Todo este verano has estado sin conseguir esa falda pareo que tanto necesitabas. Sin olvidar, que es una tarea complicada porque tienes que encontrar el tono o estampado que combine con tus prendas básicas. Y a pesar de recorrer todas las tiendas en rebajas y actualizando las aplicaciones de moda cada minuto, no has encontrado nada. Hasta que abres Instagram y por fin sientes ese flechazo con la falda pareo. Mery Turiel ha conseguido la falda pareo de Zara más bonita y favorecedora de este verano. No pasa nada porque te queden dos días para volver a la oficina. La ciudad es un escenario perfecto para lucir esta falda pareo que habías soñado tanto.

¿De dónde es la falda pareo? Es de Zara. Es una falda corta de tiro alto con bajo asimétrico. El cierre tipo pareo es la clave de esta prenda. Este tipo de falda pareo es la prenda básica por excelencia de este año. Todas las influencers y marcas de moda han confiado en las grandes cualidades que tiene. Gracias a Mery Turiel, tu época de mala suerte finalizó. Hay que añadir que ella es una experta en encontrar las mejores tendencias, recuerda cómo fue en la boda de Lucía Barcenas.

Es cierto, que prenda que se pone Mery Turiel, prenda que se acaba a los pocos minutos. El estilo de la influencer nos encanta, y siempre que vemos una nueva imagen con un outfit diferente ya estamos buscando cuál es la referencia de las prendas.

Mery Turiel apostó por una camiseta negra atada al cuello. Un básico que queda genial con este tipo de falda, ya que normalmente tienen estampados coloridos.

FALDA PAREO ESTAMPADO (25,95€)

Falda pareo con estampado

Falda pareo por detrás