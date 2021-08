Las chicas bajitas tienen la FALDA perfecta para estilizar y además tiene el estampado del otoño

¡Ama tu altura! Ser bajita no es ninguna desventaja en el mundo de la moda, e incluso podemos decir que tiene grandes ventajas. Aunque hay que admitir, que en muchas ocasiones cuando quieres una falda concreta tienes que buscar un poco más, pero no pasa nada porque siempre habrá una falda que se ajuste a tu cuerpo. Localizar una falda concreta, te costará un poco. Por ese motivo, tienes que conocer unas series de reglas para que sea más fácil la búsqueda. Como norma general, si mides menos de 1.60m: las mangas y tirantes regularmente te quedan largos y las prendas caen en lugares incorrectos en la zona de los hombros y rodillas. Para que esto no suceda y nos destroce el outfit hay que seguir unas series de reglas, así siempre estarás guapa en todo momento con tu falda favorita.

Las faldas que estés buscando este otoño tienen que ajustarse a la cintura, de corte A, mini falda, maxi falda, líneas verticales o faldas asimétricas. Te estás dando cuenta que puedes llevar cualquier tipo de falda. Pero si escoges alguna falda de las anteriores mencionadas, puedes producir un efecto de alargamiento. Eso sí, si las chicas de París suelen llevar minifaldas será por un motivo. Con este tipo de corte crearás un efecto de piernas largas, por lo tanto olvida las icónicas faldas midi. Este tipo de corte puede hacer que tu cuerpo pequeño se vea aún más bajito.

Alexandra Pereira siempre tiene el conjunto perfecto, y ahora mucho más porque vive en París y tiene mayor competencia. La influencer conoce cómo es su estatura, y por lo tanto sabe qué falda le queda bien. Como te hemos dicho antes, todas las chicas parisinas han apostado por la minifalda.

Las mini falda será tu gran aliado, si mides menos de 1,60m. Al tener un corte bajo, el efecto inmediato que verás será las mujeres más largas y bonitas. ¡Ganarás en altura! Desde luego, tienes que saber cómo llevarlas para aumentar tu altura. No exageres con la medida en tu falda. Los expertos están recomendando que sean plisadas, porque añaden un efecto muy elegante.

Para conocer cómo tienes que llevar la falda si eres bajita, la mejor manera es seguir a influencers o famosas que no son altas. Caroline Daur, Camila Coelho o Melissa Villarreal son algunos de los ejemplos que tienes que dar un follow desde ya. Ambas son reconocidas en todos los street style, no solo por su buen gusto y conocer todas las tendencias, sino también porque saben qué prendas pueden llevar y cuáles son las más seguras. Todas las instagramer conocen muy bien cómo explotar su altura y sacar partido a sus piernas.

Faldas mini

Si eres bajita y quieres lucir piernas para los últimos días de verano e incluso en otoño, usa una falda mini. Alargarán tus piernas y no tengas miedo en el corte de tu falda. Combina esta falda con unas botas altas. Es una buena combinación.

Conjunto de falda mini con botas

FALDA MINI BORDADOS (39,95 €)

Falda mini bordada en tono blanco

Faldas lápiz

La falda recta o lápiz es perfecta para mujeres bajitas, ¿por qué? , estilizan la figura y hace que las piernas sean más largas. Por otro lado, estas faldas son elegantes, por lo que solo necesitas una blusa blanca y tendrás el look perfecto para volver a la oficina.

Falda lápiz con blusa azul

FALDA LÁPIZ (19,99 €)

Falda lápiz en tono salmón

Falda de tiro alto

La falda si llega hasta arriba de la cintura, mucho mejor. Con este tipo de prenda alargarás tu figura y además disimula desde donde comienzan realmente tus piernas. Si consigues una falda tiro alto y midi, tendrás un look ganador.

Ejemplo de falda de tiro alto

FALDA DE TIRO ALTO CON ESTAMPADO (29,99 €)