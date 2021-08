PAZ PADILLA también ha caído rendida con las SANDALIAS DE CUERDA más famosas y cómodas de todo el verano

Os lo hemos dicho muchas veces, pero lo volvemos a repetir. No podemos ser más fans de Paz Padilla. De su humor, de su manera de afrontar la vida, de su fortaleza y de su sonrisa eterna. Una mujer empoderada, que ha pisado fuerte toda la vida y se ha hecho a ella misma. Sabiendo sus objetivos en la vida y pasando por completo. Y ahora también triunfando en el teatro con la adaptación de su libro ‘El humor de mi vida’.

Y para pisar fuerte en el teatro de Madrid ha elegido las sandalias de cuerda más famosas y cómodas del verano. Ay amiga, si aún no habías visto estas sandalias este verano es que no tienes cuenta de Instagram o que has estado perdida en un paraíso sin cobertura. Porque son las sandalias veganas de cuerda fabricada con materiales reciclados que han enamorado a todas las influencers. Y la última en caer en esta tendencia máxima de calzado ha sido nuestra querida Paz Padilla.

Stories de Paz Padilla.

Valentino fue una de las firmas que vaticiaron el uso de este tipo de zapato esta estación. El efecto de cuerda entrelazada ha sido el causante de que toda prescriptora de moda haya caído rendida ante el calzado. Y es que aunque puede que para algunas tengan cabida en el concepto de ugly sandals, lo cierto es que se han ganado el beneplácito de creadoras de contenido como las hermanas Grace y Melissa Villarreal, Anna Padilla o Carmen Gimeno.

Se trata de unas sandalias que se encuentran bajo la firma de Nomadic. La historia de la misma comenzó cuando el nortemaericano Chris Anderson, en la década de los 90, sintió la necesidad de involucrarse en la ecología del planeta impulsando unos zapatos ecosostenibles. ¿Cómo las diseñó? Se puso manos a la obra y recuperó material plástico de mares y ríos, lo convirtió en cuerda de polipropileno y lanzó las sandalias que hoy se han hecho virales entre las que más saben de moda: las Nomadic State of Mind.

