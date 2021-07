Estas son las sandalias que no paras de ver en Instagram y ahora puedes encontrar en rebajas

Durante los últimos años, en la temporada estival, un accesorio ha ganado protagonismo por encima de los demás. Y es que las nuevas tendencias han cambiado las clásicas sandalias sencillas, de inspiración romana y con sencillas tiras o atadas a lo largo de la pierna por modelos mucho más llamativos. Solo hay que echar un vistazo a la red social favorita de la moda, Instagram, para darnos cuenta.

Y aunque parece que solo pueden combinar con estilismos sencillos y más bien neutros, una vez más, las gurús de la moda nos demuestran que no solo combinan con todo, si no que puedes alargar su vida útil mucho más allá que los dos meses de playa. Vaqueros, faldas midi y hasta pantalones estampados, no hay outfit que se resista ya a incorporar alguno de los diseños más aclamados por el street style, y que ahora puedes encontrar rebajados buceando por la web.

Uno de nuestros primeros modelos favoritos son las sandalias Bandana de la marca Arizona Love. Por su plataforma tipo trecking, su comodidad y sus originales tiras en forma de pañuelo, se han convertido en uno de los básicos del verano en los últimos tiempos. Pero no solo de bandanas vive esta marca. Sus diseños de estampado de cuadros Vichy o de leopardo son otro de sus must. Ahora pueden ser tuyas por 90 euros.

Sandalia Bandana, de Arizona Love

El segundo modelo que se ha convertido en todo un objeto de deseo en las últimas temporadas es el modelo Arizona de la firma Birkenstock. Fundada en 1774, esta marca ha conseguido convertirse en el punto de unión entre la funcionalidad y la Alta Costura, creando así colaboraciones con nombres tan importantes de la moda como Valentino, Rick Owens o Jil Sanders. Se han convertido en los nuevos vaqueros hechos zapato. Por ello sus colores y estampados son infinitos. Pero nosotras te proponemos un toque de glitter en este diseño que además está rebajado a 55,95 euros.

Sandalias Arizona, de Birkenstock

Pero si lo que buscas es una opción algo más discreta, aunque cómoda y de pala ancha, y que además sea eco, la marca Nomadi State of Mind crea bonitos diseños realizados en material plástico depositado en mares y ríos, que su diseñador ha sabido transformar en cuerda de polipropileno. Pero la cosa no queda ahí, y es que su creador viajó hasta Nicaragua, concretamente hasta una comunidad con pocos recurso, donde estableció el taller para fabricar sus sandalias, instaurando un sistema comercial solidario y alternativo al convencional. En su propia web cuentan con un apartado de outlet, pero lo cierto es que se han hecho tan famosas y deseadas, que no es raro encontrar por internet algún modelo rebajado. Este puede ser tuyo por 25 euros.