VICKY MARTÍN BERROCAL sabe que para empezar SEPTIEMBRE solo necesitas estos vaqueros desflecados que te harán el look todo el otoño

Solo nos quedan cuatro días para que termine agosto y aunque hasta el 22 de septiembre no llegará el otoño, con el fin de agosto se nos va buena parte del verano. Y sí, amigas, lo estamos asimilando. Bueno o intentándolo. Y Vicky Martín Berrocal parece que este en el mismo mood que nosotras, volviendo a entrenar y ya desde su casa intentando volver a la rutina tras las vacaciones. Eso sí, ya ha hecho que nos enamoremos de sus vaqueros.

Y es que no podemos empezar septiembre sin unos vaqueros de lo más especiales en nuestro armario (o maleta si aún no te has ido de vacaciones). Y estos de Vicky Martín Berrocal son de lo más especiales con el bajo desflecado. Aún no nos ha chivado de donde son, pero nosotras la vamos a copiar con una versión que hemos encontrado en Zara. Eso sí, las alpargatas de Chanel las dejamos para otro día.

Stories Vicky Martín Berrocal.

JEANS ZW THE DREED FLARE (29,95€)

