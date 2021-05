No se puede ser MÁS DIVA que Vicky Martín Berrocal con la blazer y el top que mejor quedan con tus vaqueros de toda la vida

¿No sabes que look elegir esta semana primaveral? Pues Vicky Martín Berrocal nos han dado la mejor inspiración para marcarnos un ‘lookazo’ de primaveral y en tendenia. Ya sea para un día soleado o gris, el estilismo de Vicky no falla. Y es que no se puede ser más diva con una blazer roja y unos vaqueros que Vicky Martín Berrocal. ¿Le copiamos el estilismo?

Stories de Vicky Martín Berrocal.

Para una noche de televisión en su tierra, Vicky ha optado por ese tipo de looks que a ella le quedan tan bien y que además son un básico que nunca fallan y está primavera además son tendencia. Estamos hablando de esta blazer roja con top rojo debajo que tanto favorece a las morena y a la sevillana le queda perfecto. Una blazer roja que ha combinado con unos vaqueros de esos de toda la vida que tan bien sientas y unos pendientes de aro de diva máxima al más puro estilo JLo.