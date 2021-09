Las cremas coreanas para cuerpo y cara que tonifican de verdad y están rebajadas

Después de las vacaciones habrás notado una piel seca y es algo muy normal. Para devolver brillo y salud tanto en la piel de la cara y el cuerpo, solamente tienes que tener productos naturales y orgánicos. Seguramente ya tengas cosméticos coreanos en el neceser y si todavía no conoces los beneficios que tienen sus productos, ya es hora que te pongas al día. Si has estado buscando durante todo este tiempo una crema para proteger y dejar la piel confortable, no busques más. La solución se encuentra en la cosmética coreana. Las marcas de belleza de este país han conquistado a todo el mundo. Te aseguramos que todas las famosas e influencers han probado desde las mascarillas, aceites o cremas hidratantes. ¡Efecto inmediato!

¿Por qué triunfan tanto la cosmética coreana? Principalmente porque contienen ingredientes como: centella asiática o ceramidas. Ambas consiguen fortalecer y mantener una piel tanto de cuerpo como de cara, lisa y sin ninguna imperfección. Por cierto, todos los productos están pensados para calmar y refrescar al momento. Son muy fáciles de usar y siempre tendrás algún tutorial en Instagram.

Ya sabes que una buena guía de belleza o moda es Instagram. Las expertas en belleza se encuentran en esta red social. Si tienes duda de cómo usar un producto determinado, tendrás respuesta en un minuto. Nuestra influencer favorita es Claudia Christin. Siempre tiene los cosméticos más valorados.

¿Cuál es la principal diferencia entre la cosmética española y coreana?

La diferencia se encuentra en el ritual de belleza. La cosmética coreana tiene un total de siete a diez pasos. Y la española tiene dos rutinas, una de noche y otra de día. En España solamente usamos las cremas antes o después de dormir. Son más sencillas, ya que los dos productos básicos son: limpiador y crema.

¿Cuáles son las mejores cremas para cuerpo y cara?

Si necesitas devolver la hidratación que has perdido al pasar tanto tiempo bajo el sol, los productos coreanos tienen que estar en tu baño. No te preocupes por el tema económico. Con muy pocos cosméticos tendrás el kit necesario.

CREMA HIDRATANTE PARA PIEL SECA (37€)

Crema para piel tirante. FOTO: Cosrx

¿Piel tirante y con rojeces? La crema hidratante de Cosrx es ideal para pieles secas, tirantes y con rojeces. Esta crema tienes que utilizarla por la noche. Contiene ceramidas que potencian la función barrera.

CREMA PERFUMADA (10,95 €)

Crema para cuerpo. FOTO: Skybottle

Con esta crema destinada para la piel de las manos, mantendrás un aroma que recuerda a un jardín completo de rosas.

CREMA CORPORAL CON SIETE ACEITES (14,95 €)

Crema corporal con extracto de huevo. FOTO: EGG MELLOW

Una buena crema corporal para proteger la barrera de la piel es la de Egg Mellow. Contiene 7 aceites hidratantes, verdadera mantequilla y extracto de huevo. Su textura muy nutritiva es ideal para el cuidado de pieles secas.

MASCARILLA FACIAL (1,90 €)

Mascarilla de pepinillo. FOTO: GREEN BLEND

No podía faltar una mascarilla en una guía de productos de cosméticos coreanos. Esta mascarilla contiene pepinillos y extracto de árbol de té. Sigue los siguientes pasos para conseguir una piel hidratada: Aplicar la mascarilla sobre el rostro limpio, dejar actuar durante 20 minutos y retirar.