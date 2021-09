Aunque no te lo creas, las CAZADORAS UNIVERSITARIAS también hacen ‘match’ con los looks más románticos para las MUJERES DE 50 AÑOS este otoño

Quién avisa no es traidor. Y nosotras os habíamos avisado. Todo vuelve. Y más en el mundo de la moda. Y este otoño vamos a rescatar una de las piezas claves del armario de los años 90. Ya sea de nuestras madres o hermanas, y si no es vintage encontrarás una para amar hasta febrero en todas las marcas low cost. Sí, amigas, estamos hablando de las chaquetas varsity de estilo college: han vuelto para arrasar con todo, para quedarse todo el otoño y el invierno y vienen pisando fuerte dispuestas a ser nuestras nuevas americanas o biker de entretiempo. Y os vamos a ser sinceras, a nosotras ya nos han robado el corazón y necesitamos una en nuestras vidas (y armarios). Y Carmen Gimeno nos ha dejado claro que no es solo una tendencia para adolescentes y que las mujeres de 50 años puede llevar la cazadora universitaria con los looks más románticos.

Diana de Gales la puso en el objetivo fashionista en su época y ahora la moda, cíclica como siempre, nos la devuelve a primer plano de las tendencias. Las pasarelas y las Semanas de la Moda dejaron claro que serían la prenda estrella de eta temporada. Y a nosotras ya nos han robado el corazón. Se trata de un clásico del armario deportivo con mil posibilidades. La de Carmen Gimeno es de H&M y cuesta menos de 20 euros.

Chaqueta de béisbol (19,99 €)

Chaqueta de béisbol. FOTO: H&M