No se puede ser MÁS SEXY que JENNIFER LOPEZ a los 50 años arriesgando con esta minifalda en los MTV VMAs 2021

Noche de premios y de alfombras rojas. Y eso ya sabéis amigas que no nos puede gustar más. ¿Sois de las nuestras? ¡Estamos seguras que sí! Nueva York se ha vuelto a convertir en la sede de uno de los premios musicales más divertidos y esperados del año: los MTV VMAs 2021, y no podíamos tener más ganas después de este año de pandemia. Y como no, Jennifer Lopez ha vuelto a brillar como toda una diva de la música, a sus 50 años, arriesgando con esta minifalda y top de lo más sexy.

Jennifer Lopez ha viajado desde Venecia, donde protagonizó uno de los momentos más impresionantes de ‘La Mostra’ al lado de Ben Affleck para acudir a MTV VMAs 2021 y como diría Alexinos, lo ha hecho con un look de lo más ‘oveni aprietamemás’. Jennifer ha deslumbrado con un look de David Kome de su colección Resort 2022, compuesto por un crop top de mangas largas con un sugerente escote en ‘V’ invertido, a juego con una falda corta con detalles en cut out; complementó con unas sandalias de tiras finas.

Para el beauty look, JLo apostó por su larga melena suelta con ondas. En su maquillaje llevó unos smokey eyes protagonizados por tonalidades grisáceas y platinadas, mientras que sus labios los mantuvo en nude con productos de su marca de belleza.