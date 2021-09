Las perlas van a ser la TENDENCIA más inesperada del otoño (o la más odiada) y así la van a llevar las MUJERES DE 50 AÑOS con camisa, vaqueros y Converse

Perlas por todos lados. Y no solo las va a llevar Carmen Lomana. O las amas o las odias. Y este otoño vuelven con más fuerza que nunca. La tendencia más pija se cuela en los looks más casuals, y Carmen Gimeno nos lo ha demostrado con este look de miércoles con camisa, falda vaquera larga y Converse. Aunque ya las vimos en la colección primavera-verano de grandes marcas como Chanel o Erden, esta próxima temporada van a seguir petándolo, en todos los looks de calle.

Y las vamos a encontrar en todo tipo de accesorio, desde collares a zapatos. ¿Te vas a resistir a llevarlas?

Carmen Gimeno con perlas. FOTO: @carmen_gimeno

A nosotras no nos puede gustar más como las ha combinado Carmen Gimeno con esa camisa azul con rayas blancas, falda vaquera larga y Converse blancas.