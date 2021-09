Si el tweed es TENDENCIA MÁXIMA y los vaqueros su mejor aliado, María Pombo tiene el look que van a querer copiar las chicas MÁS PIJAS de Madrid y Barcelona

Día de lluvia, gris, Madrid, otoño. Empieza esa temporada loca del entretiempo, la de no saber que ponerte y que looks sacar del armario. Esa época en la que tu puede ir con botas por la calle y cruzarte a alguien con sandalias y shorts. Pero si hay un look que es infalible para estos días otoñales de septiembre es el que ha rescatado del armario María Pombo con esta chaqueta de tweed de Zara de antes de la pandemia. Una chaqueta que iba a conjunto con una falda y que María estrenó el 4 de febrero de 2020 y que ahora ha versionado con unos vaqueros y unos botines negros.

Pero tranquilas, que os vamos a dar otras opciones de chaquetas de tweed para copiar a la influencer.

Chaqueta tweed bolsillos (49,99€)

Chaqueta tweed. FOTO: Mango

Chaqueta tweed botones joya (59,99€)