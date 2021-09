Nata Moreno: “Queda aún mucho por hacer en la industria, se produce menos de la mitad de películas de mujeres que de hombres. Eso es así, pero ahí seguimos nosotras”

Entre Festival de Venecia y Festival de San Sebastián, y con los premios Emmys este fin de semana, no sentamos para hablar con Nata Moreno en una semana tan cinéfila como esta. En 2020, Nata Moreno se alzaba con el Goya al mejor documental por su trabajo al frente de Ara Malikian: una vida entre las cuerdas. Nata y Ara se casaron en 2016 en Las Vegas y del amor surgió el documental que le valió la tan ansiada estatuilla del cine español. Una mujer que pisa fuerte, emprendedora y que se ha propuesto tocar todos los palos. Directora, actriz, columnista... ¡Tiene tiempo para todo! Y hasta este domingo se sube cada noche a as tablas de los Teatros del Canal para interpretar en El alivio (dirigida por Rubén Ochandiano).

¡Buenos días, Nata! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano y el inicio de septiembre?

Me preguntas por el verano y por el inicio de septiembre, ha sido algo diferente a otros años. No ha sido verano. He estado ensayando desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre que estrené “El alivio o la crueldad de los muertos” en los Teatros del Canal. Abrimos temporada con un texto y una dirección de Rubén Ochandiano y bueno, pues no he ido al mar ni a la piscina todavía. Septiembre ha sido maravilloso y glorioso, he vuelto a las tablas después de muchos años estando en el otro lado y estoy en un viaje, volando, gozando, disfrutando otra vez de los espectadores ¡que es una maravilla! y con un elenco de compañeros fantástico y un director que es un delirio y una gozada

Primero de todo, necesitamos que nos des la fórmula mágica para ser una súper woman como tú... Directora, actriz que preparas tu nueva película, en el Teatro con ‘El Alivio o la crueldad de los muertos’, y con la columna mensual en nuestro Magazine de Lifestyle... ¡Y aún tienes tiempo para tener una vida!

Me encanta la pregunta, lo de súper woman y si tengo tiempo para tener vida (risas). Bueno, yo no me considero una súper woman. Hay tantas mujeres que hacen un montón de cosas valiosas, yo me considero una afortunada, alguien que puede vivir de lo que más ama que es escribir (también nuestra columna bonita), escribir guiones, dirigir pelis, hacer teatro... me parece que en otra vida lo volvería hacer bien, no sé, me ha tocado la lotería en esta. Me siento muy afortunada y además lo compagino con mi vida familiar que es mi hijito y mi chico y estoy en una época de mi vida muy dorada, donde me siento muy abrazada por la vida, estoy contenta. Así que me preguntas si me queda tiempo para la vida pero es que esa es mi vida y estoy muy agradecida a todos los años que he estado con pico y pala contrayéndola.

Y a parte de todo esto que no es poco, ¿qué esperamos de Nata Moreno en los próximos meses?

En los próximos meses acabo ya el teatro y me voy a ir a la playa cuatro días porque también necesito un poco recargar, echo de menos el mar, son muchos años de trabajo, he estado antes con el documental con los cortometrajes, los videoclips, he estado escribiendo el guion de mi próxima película y ensayando el teatro. Me voy a tomar unos días porque echo mucho de menos parar, leer, mirar la vida de a poco. Después me meto en la financiación y preproducción de mi siguiente película de ficción y estoy apasionada, súper contenta, va a ser una cosa muy chula y voy a intentar ponerle ahí todo mi arte. Así que en los próximos meses voy a hacer más trabajo de creación y de cuenta que de expresión en el escenario. ¡Ojo! Que estoy abierta a todo lo que venga, también te digo, digo esto del escenario pero de pronto la vida te da sorpresas muy bonitas

De todas estas facetas que comentábamos antes, ¿cuál es la que más disfrutas de tu profesión?

Pues mira de todas las facetas, siempre que estoy dirigiendo digo: “me voy a quedar para siempre aquí, lo amo” cuando estoy escribiendo lo mismo, cuando estoy actuando lo mismo. En realidad llego a la conclusión de que a mi me gusta contar historias. Hubo un tiempo de mi vida que sentía mucho miedo a elegir ¿no? Si eres directora ya no actuarás, si actúas ya no escribirás... Ahora ha llegado un momento donde me dejo ser, me dejo entender que uno se puede expresar desde muchos sitios y ahí estoy experimentando con el error y con la duda y sobre todo con la diversión y con el permiso. Lo que más me gusta es contar historias, de la manera que sea, algunas se me dan mejor y otras se me dan peor contar historias y como, de momento, la vida me lo permite pues ahí me dejo.

Y tú que eres una mujer emprendedora, ¿que valoración haces del papel de la mujer en la industria del cine en España en 2021?

La mujer en el cine en 2021. Solo hay que ver Venecia ¿no? El palmarés está lleno de mujeres triunfadoras. Entre ellas nuestra Penélope Cruz que es un orgullo. No solo como actriz y productora sino como mujer a mi me parece muy admirable, muy admirable y me da mucho gusto ver su trayectoria. Y como ella bueno, en este año pasado ganó en los Globos de Oro la segunda mujer en el mundo en no sé cuantas ediciones, en los Oscar también... Es verdad que queda por hacer, se produce menos de la mitad de películas de mujeres que de hombres, eso es así, pero ahí seguimos y yo creo que sería un error y una pena para la sociedad perderse el cincuenta por ciento de la voz que la compone que son las mujeres.

¿Qué planes culturales nos recomiendas en Madrid este otoño?

A mi Madrid en sí ya, me parece todo un plan cultural. Solo pasear por las calles imagínate... Madrid es tremendo. Tenemos la Feria del Libro, todos nuestros museos maravillosos, ni que decir el plan cultural de pasearte por Madrid y meterte en un restaurante... yo te recomiendo “DSPEAK” o “DSPOT” de Diego Guerrero, esa firma... “The StreetXo” también he estado hace poco y me encanta. Toda nuestra cultura gastronómica es potente, es fuerte. Suelo pasear por la zona de los Austrias , Palacio Real... ya es inspiración, nuestra arquitectura. ¡Y cine por favor! ¡Y teatro por favor! Creo que dentro de poco ya vamos a volver al cien por cien de la ocupación así que hay que volver a las artes escénicas. Y ¿cómo no? Nuestros conciertos bonitos, tantos músicos que tenemos en España tan potentes ¿no? Así que bueno el problema va a ser elegir me parece... ojalá todo el mundo tenga el tiempo y el espacio para llenar su vida de cultura.