Así serán los zapatos planos que llevarás todos los días a la oficina e incluso a una fiesta

Este otoño irás elegante y cómoda con un conjunto sofisticado y a la última, y todo será gracias a unos zapatos planos. Ya conoces todas las tendencias que arrasarán este otoño e invierno, pero te falta una más y es el zapato plano. No encontrarás solamente unas bailarinas clásicas, hay una gran variedad de zapatos para hacer múltiples combinaciones. Te aseguramos que un look aburrido nunca llevarás. Sí piensas que necesitas unos zapatos de tacón, estás muy equivocada. Está bien tener unos buenos tacones, pero es mejor tener unos zapatos planos. Este tipo de zapato vuelve a estar de moda, aunque sinceramente nunca han desaparecido.

Con un vaquero mommy, maxi vestido, falda midi o mini falda, serán algunas de las opciones para crear un buen conjunto. Apuesta siempre por un conjunto sencillo y algún estilismo de la temporada. No te olvides nunca de la paleta de colores que teñirán estos meses. El rosa, el verde o el naranja están por todos lados e incluso en los zapatos planos. Si quieres un look atrevido, escoge un zapato con estampado. ¿Para una buen inspiración? Siempre la encontrarás en Tamara Falcó y sus bailarinas joya de Zara.

Por supuesto, unas sneakers están dentro de los zapatos planos. Usa una americana de color con una minifalda con unas zapatillas de mucho color. Tendrás un look deportivo y de lo más copiado entre todas las influencers.

Las opciones en zapatos planos son interminables. Puedes escoger entre unos botines planos para combatir el frío o unos mule con pelo. ¿Con cuál te quedas? Todo depende del clima y qué tendencia quieres llevar.

Mira como ya las más fashionistas llevan mocasines para su día a día. Todo su look (queremos copiarlo entero) es perfecto para comenzar un buen día en la oficina o simplemente conseguir un buen conjunto. Aunque si los mocasines no te convencen mucho, mira el look de Gala González. Apuesta por un monocolor blanco en vaquero y unos mocasines marrones. ¡Es perfecto!

Los zapatos planos quedan genial con tus vaqueros favoritos, con una sudadera e incluso con un traje estampado. Por cierto, las minifaldas están de vuelta y quedarán genial con unas sneakers o bailarinas. Eso sí, apuesta por el monocolor y por los tejidos diferentes.

Si quieres saber más sobre qué zapatos planos tienes que llevar este otoño e invierno mira la siguiente lista que hemos elaborado. Tienes todos los zapatos planos que necesitas en tu armario. No nos hemos olvidado del color y de las tendencias de este año.

Combina todo tu armario con los siguientes zapatos planos. No necesitarás saber más, en otras palabras, tendrás la clave para un conjunto de éxito.

MULE PLANA (29,95€)

Zapato plano con punta cuadrada. FOTO: Zara

MOCASÍN HEBILLA (79,95 €)

Zapato plano con forro de piel. FOTO: Massimo Dutti

ZAPATILLAS SUELA XL (35,99 €)

Sneakers blancas. FOTO: Bershka

BAILARINAS DE LEOPARDO (55,95 €)

Zapato plano con estampado de leopardo. FOTO: Dune London

BOTINES PLANOS DE PIEL (89,99 €)