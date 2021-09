SARA CARBONERO nos acaba de crear una necesidad MUY GRANDE con este vestido estampado de Slow Love que es amor a primera vista para todas tus BOTAS ALTAS

Ya es oficial. No hay día que Sara Carbonero no nos cree una necesidad máxima. Da igual que sean unos botines con tachuelas, una sudadera con mensaje o este viernes un vestido largo estampado de la nueva colección de su marca Slow Love. Eso sí, no es un vestido cualquiera, es el vestido perfecto para llevar con tus botas altas de otoño. Ese vestido que haría ‘match’ en el Tinder de las tendencias con todos tus looks.

¿Qué aún no lo has visto? Es esta maravilla de vestido estampado de manga larga realizado con fibras recicladas con detalle de pliegues en cintura y cierre en espalda con abertura y botón.

Sara Carbonero con el vestido perfecto para tus botas altas. FOTO: @saracarbonero

Vestido estampado. FOTO: Slow love

Vestido estampado. FOTO: Slow love