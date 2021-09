Si hay algo que nunca falla en OTOÑO es una sudadera básica como la de SARA CARBONERO que combina con todos tus vaqueros y vestidos

Desde París con mucho amor. Si ayer os decíamos que Sara Carbonero estaba disfrutando de la ciudad del amor, hoy ya sabemos que no ha ido hasta el país vecino de escapada romántica, si no hacer una nueva campaña con una marca de belleza de la que es imagen. Y nos ha dejado esta fotografía en la que no puede estar más guapa, dejando claro de nuevo que la prenda que nunca falla en otoño es una sudadera.

Si hace poco Sara Carbonero revolucionaba Instagram con la sudadera de Sandro más viral, hoy ha optado por un modelo básico con capucha en un verde grisáceo lavado de esas prendas que nunca fallan en los días de frío con vaqueros, encima de un vestido o con una falda y botas.

No sabemos de dónde es la sudadera de Sara Carbonero, pero os dejamos con un modelo muy parecido para copiarle el look a la periodista. ¿Preparada? Allá vamos.

Sudadera gris con capucha y lavado ácido de Topshop (33,99€)

Sudadera gris. FOTO: Asos