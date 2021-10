Esta es la marca de jerséis made in Spain que no vas a quitarte en todo el otoño

Metidas ya de pleno en el otoño, nos surgen a veces las prisas por hacernos con prendas básicas que puedan llevarse en este periodo de entretiempo, pero que nos ofrezcan una vida útil un poco más longeva, de tal manera que podamos seguir usándolas con la llegada del frío. Pero además, un factor muy importante para muchas mujeres es encontrar prendas que no solo combinen con la mayor parte de nuestro armario (más allá de los clásicos vaqueros), si no que puedan usarse tanto en el día a día, para ir a trabajar, como en el fin de semana, o en esos momentos que nuestros planes requieren un look más relajado y sport.

Además, y apunto de empezar la época de puentes y con ellos las escapadas de fin de semana, nos parece igual de importante encontrar ropa versátil que llevar en nuestra pequeña maleta, sin que ocupe mucho sitio y que pueda solucionarnos varios estilismos en nuestro viaje. Por ellos los jerséis de punto fino son una de esas prendas favoritas a las que recurrir siempre. Personalmente mi idea es siempre apostar por colores básicos como el blanco (sí, también n invierno), el gris, el negro, el beige o el azul marino, que además lucen perfectos con mis looks de trabajo, ya sea encima de pantalones sastre o faldas midi. Pero siempre recomiendo también escoger algún modelo más epatante, como un diseño multicolor o de un tono especialmente favorecedor y sorprendente, como el rojo o incluso el fucsia, sin olvidar clásicos que son todo un acierto siempre. ¿Ejemplo? El jersey de rayas marinero, tan favorecedor y tan francés que no me imagino una temporada sin él.

Así que cuando llega este momento de renovar o ampliar mi colección de jerséis trato de apostar últimamente por marcas locales, a ser posibles menos conocidas (por aquello de evitar coincidir con otra persona y darle un punto original a mi look) pero que no me hagan dejarme el sueldo, aunque en estas compras siempre es mejor hacer una pequeña inversión.

Mi último descubrimiento ha sido Mysulafish, una marca made in Spain que apuesta fuertemente por la producción nacional en pequeños talleres, y cuyas prendas son toda una declaración de intenciones a favor de la atemporalidad y versatilidad en sus prendas. Su creadora Paloma de la Riva, abogada de profesión, decidió en 2012 arriesgarse en el mundo de la moda para lanzar una colección de prendas que se puedan vestir a cualquier hora del día y para cualquier evento. Las estridencias y las tendencias están algo alejadas de su ADN, buscando más la perdurabilidad en el tiempo. Y aunque sus vestidos y camisas también nos han enamorado, sin duda nuestra prenda fetiche son sus jerséis, que con un corte femenino y sencillo queremos tener a pares en nuestro armario de otoño.